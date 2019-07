Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul echipei Universitatea Craiova, Corneliu Papura, a declarat ca este alaturi de fostul sau coleg, Eugen Neagoe, în prezent antrenor la Dinamo si care a ajuns la spital duminica seara, în timpul meciului de pe Arena Nationala, din Liga I, scrie News.ro.“Am împartit…

- Eugen Neagoe (51 de ani), antrenorul lui Dinamo, a prefațat in cadrul unei conferințe de presa partida contra Craiovei de duminica seara. Dinamo - Craiova se joaca duminica, de la ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Look Sport, TV Digi Sport și TV Telekom Sport. ...

- Dinamo a inceput noua ediție de Liga 1 intr-o maniera dezastruoasa, pierzand pe terenul Viitorului, scor 0-5. „Cainii" trebuie sa uite cat mai repede prestația de la Ovidiu, debutul lui Eugen Neagoe pe banca dinamoviștilor fiind complet ratat. Nu doar in teren dinamoviștii au fost complet deznadajduiți.…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat luni ca s-a externat dupa ultima interventie chirurgicala si a ajuns cu bine acasa, la familie. Primarița a precizat ca, la sfarșitul perioadei de recuperare post-operatorie, va reveni la Primarie. „Urmeaza o perioada grea, asa cum este intotdeauna in preajma…

- Trei muncitori care lucrau la sapat canalizarea in localitatea Calafindești au fost prinși sub un mal de pamant care s-a surpat peste ei. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, doi dintre muncitori au fost scoși de catre colegii lor insa un al treile a ramas prins sub pamant pana…

- DINAMO // Eugen Neagoe a vorbit pentru GSP.ro despre programul infernal pe care formația sa il are in startul campionatului. Reporterul GSP Eduard Apostol și fotoreporterul Cristi Preda se afla in cantonamentul lui Dinamo din Marbella de unde transmit toate informațiile importante despre „caini". Dinamoviștii…

- Dinamo a anunțat azi transferul fundașului central Florin Bejan, 28 de ani, care in sezonul trecut a jucat la Astra. „Cainii" continua achizițiile, iar echipa antrenata de Eugen Neagoe a oficializat transferul lui Florin Bejan. Fundașul vine din postura de jucator liber de contract, dupa ce și-a incheiat…

- Scandalul a avut loc chiar in centrul orașului. Politistii sunt la fața locului și fac cercetari pentru a stabili cum s-au petrecut lucrurile. „In aceasta seara, polițiștii doljeni s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca intre mai multe persoane, susținatori ai echipelor de fotbal…