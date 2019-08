Stiri pe aceeasi tema

- Armata Romaniei recruteaza rezervisti voluntari. 1.300 de locuri disponibile. Ministerul Apararii Naționale organizeaza, intre 1 și 23 august, o campanie de recrutare și selecție pentru cetațenii care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei. Astfel,…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) organizeaza, intre 1 si 23 august, o campanie de recrutare si selectie pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in calitate de rezervist voluntar in Armata Romaniei, se arata intr-un comunicat de presa transmis, miercuri, de MApN. Potrivi sursei…

- F. T. Incepand de miercuri, 26 iunie și pana astazi, inclusiv, la Sinaia se desfașoara Competiția “Jandarmeria montana la inalțime”. Ajuns la cea de-a V-a editie, concursul, organizat de catre Centrul Montan Sinaia, se desfasoara in zona Padina – Dambovita și domeniul alpin Sinaia. Probele sunt specifice…

- Hidrologii au emis duminica dupa-amiaza, 16 iunie, atentionari Cod galben de inundatii pe raurile mici din 13 judete, valabile pana la ora 24.00. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), ca urmare a precipitatiilor inregistrate, a celor prognozate si propagarii,…

- Un numar de 14 localitati din 12 judete au fost afectate de ploile si vantul puternic din ultimele 24 de ore, insa reprezentantii IGSU spun ca nu s-au inregistrat situatii care sa afecteze grav comunitatile sau sa puna in pericol oamenii. Totusi, pompierii au intervenit pentru a scoate apa din gospodarii,…

- Avertizarea Cod galben emisa de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a intrat in vigoare luni, la ora 13.00, si este valabila pana marti, la ora 16.00. Sunt vizate rauri din judetele Bistrita Nasaud, Harghita, Mures, Alba, Sibiu, Hunedoara, Timis, Caras Severin, Mehedinti,…

- Teleorman – avertizare meteorologica de Cod portocaliu in Eveniment / on 02/06/2019 at 13:19 / Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente și instabilitate atmosferica accentuata pentru mai multe județe, printre care și Teleorman, valabila…

- Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o avertizare cod portocaliu de inundații valabil incepand de astazi, de la ora 18.00, pana marți la miezul nopții, pentru zone din județele Argeș, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Covasna, Calarași, Dolj, Dambovița, Giurgiu, Gorj, Hunedoara,…