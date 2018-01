Stiri pe aceeasi tema

- Protestul medicilor de familie: Sunt medici carora le e frica. Li s-a spus ca raman fara contract O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii…

- "O parte dintre noi continua protestele, o parte nu. Sunt medici carora le e frica. Pentru ca li s-a spus ca raman fara contract, ceea ce inseamna ca te duci sa vinzi gogosi in piata, nu numai tu, ci si asistenta. Multi deja si-au depus cereri de emigrari. Daca se va continua acest protest sau nu…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de subfinantarea asistentei medicale si birocratia din sistem, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacienții nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Unii medici au renunțat…

- Protestul medicilor de familie preocupa atat Guvernul Romaniei cat și Parlamentul, a transmis deputatul PSD Ioan Dirzu. Acesta spune ca este interesat de revendicarile medicilor de familie din Romania, de problemele de la cabinete și de rolul medicinei de familie in sistemul național de sanatate publica.…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate reactioneaza dupa ce medicii de familie au decis sa protesteze si sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. Intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO, CNAS "solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a transmis, printr-o postare pe Facebook, poziția liberalilor legata de protestele medicilor de familie. „Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul lui Dragnea si Tudose de cinism pentru ca lasa bolnavii fara retete…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Liberalii sustin revendicarile medicilor de familie, iar premierul Mihai Tudose trebuie sa-l demita de urgenta pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza…

- Reprezentanții medicilor de familie iși mențin decizia de a nu acorda servicii medicale gratuite, dupa 3 ianuarie 2018. Majoritatea medicilor au semnat contactele adiționale, dar spun ca nu vor face concesii la semnarea noilor contracte, daca nu le sunt soluționate revendicarile. Reprezentanții medicilor…

- In aceasta situatie, consultatiile in cabinetele medicilor de familie se vor efectua doar contra cost sau pro bono, in functie de decizia fiecarui medic. Motivul este nesemnarea actelor aditionale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistenta medicala primara incheiate cu casele…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea privind aprobarea OUG nr.55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, care plafoneaza indemnizatia pentru cresterea copiilor la 8.500 de lei, potrivit Mediafax. „Indemnizatia…

- USR vrea sa interzica plicul cu bani dat medicilor. Pacienții vor putea face doar donații doar pentru spitalul de stat unde au fost ingrijiți, nu și individual, pentru medici, potrivit unui proiect de modificare a articolului 34 din Legea drepturilor pacienților nr. 46/2003. Donațiile vor…

- De ce se bulverseaza pur si simplu tot sistemul finantelor, pe cale sa se prabuseasca- odata cu economia- din cauza imposibilitatii aplicarii peste noapte a unor masuri care, in mod normal, au nevoie de cel putin un an pentru implementare? Dupa parerea mea, totul a pornit de la fortarea unei…

- Cresterile salariale promise pentru anul 2018 nu vor avea loc, atrage atentia economistul Mircea Cosea. Programul de guvernare nu poate fi pus în aplicare si de aceea proiectul de buget trebuie sa contina masuri realiste, mai spune economistul. ”Remarc un plus de realism…

- Vicepreședintele PNL pentru Sanatate, Munca, Familie și Protecție Sociala, Cristian Busoi, desfiinteaza alocarea bugetara pe care Guvernul a pregatit-o pentru Sanatate in 2018. Liberalul sustine intr-un comunicat remis STIRIPESURSE.RO ca "promisiunile din programul de guvernare sunt praf, iar Ministerul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat primele masuri dupa ce recent au avut loc proteste masive in mai multe penitenciare din Romania. Guvernul va adopta, cel mai probabil in aceasta saptamana, un act normativ pentru suplimentarea schemei de personal din penitenciare cu 1.000 de posturi,…

- Guvernul a aprobat in ședința de joi o serie de masuri fiscal-bugetare prin aplicarea carora se asigura sustenabilitatea cheltuielilor publice și menținerea in anul 2018 a țintei de deficit bugetar sub 3% din PIB, conform reglementarilor europene (Tratatul de la Maastricht). Totodata, aplicarea acestor…

- La intalnire au mai participat presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Laurentiu Mihai, si secretarii de stat Rodica Nassar, Cristian Grasu si Octavian Alexandrescu din cadrul ministerului Sanatatii. "In urma discutiilor s-a stabilit infiintarea unui grup de lucru asumat prin…

- Anul viitor vom avea parte de multe incercari in ceea ce priveste impactul unor masuri economice si fiscale luate de Guvern. De la trecerea contributiilor exclusiv in sarcina angajatilor la majorarea salariului minim, deopotriva mediul de business si muncitorii vor resimti din plin efectele acestor…

- Razboiul magiunului. Clujul a caștigat disputa cu Topoloveniul Producatorul MIB Prodcom Cluj a avut caștig de cauza la Inalta Curte de Casație și Justiție in procesul pornit impotriva acestuia de societatea Sonimpex Topoloveni, administrata de Bibiana Stanciulov. Firma clujeana care…

- Vicepresedintele PNL pe domeniul Sanatate, Munca, Familie și Protecție sociala, Cristian Busoi, lanseaza un atac dur la adresa PSD in contextul crizei imunoglobulinei. "Criza imunoglobulinei, urmarea ideii tampite și criminale a PSD sa forțeze prețul medicamentelor sub prețul pieței. Ce face PSD…

- Guvernul va discuta, in ședința de miercuri, in prima lectura, un pachet de legi printre care se numara statutul polițistului, a anunțat premierul Mihai Tudose. "Azi avem, în prima lectura, un pachet de legi foarte importante (...), printre care statutul polițistului",…

- In timp ce analistii dau vina pe presiunile inflationiste si pe deficitul balantei comerciale, guvernul da vina pe BNR ca nu intervine si pe banci ca ar vrea sa se ”razbune”. Intrebat care este explicatia deprecierii monedei nationale in raport cu euro, Mihai Tudose a raspuns: ”Va recomand calduros…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, OUG nr. 55/2017 prin care este plafonata indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor la suma de 8500 de lei, Guvernul precizand, in actul normativ, ca alte state membre ale UE au programe similare, insa nu la fel de “generoase”ca Romania. “Indemnizatia…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut luni, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de reprezentanții…

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocratiei in activitatea medicilor de familie si pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose.Potrivit unui comunicat al Executivului, remis STIRIPESURSE.RO, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut astazi, la Palatul Victoria, o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta. Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate de…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria o noua runda de discuții cu reprezentanții medicilor de familie, in continuarea consultarilor incepute saptamana trecuta."Șeful Executivului a exprimat deschiderea pentru adoptarea unor masuri care sa soluționeze problemele semnalate…

- Premierul Mihai Tudose, negocieri aprinse cu medicii de familie Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului prim-ministrul…

- Guvernul are deschidere pentru reducerea birocrației in activitatea medicilor de familie și pentru majorarea fondurilor cabinetelor medicale, a afirmat, luni, premierul Mihai Tudose. Potrivit unui comunicat al Executivului, remis AGERPRES, prim-ministrul Mihai Tudose a avut la Palatul Victoria…

- "Dezavuam modul in care Guvernul pe care il conduceți acționeaza, fara nicio consultare cu partenerii sociali și fara sa urmeze pașii normali pentru elaborarea unui act normativ. Astfel, prin completarea pe ascuns, cu cateva articole, a Ordonanței de Urgența 82/ 2017 (potrivit careia contribuția…

- Premierul Mihai Tudose sustine ca le da dreptate medicilor de familie care au protestat miercuri in fata Guvernului. "Chiar au dreptate si, din pacate, chiar au foarte multa dreptate. Spun din pacate fiindca sistemul este in continuare foarte greoi, foarte birocratizat si medicii de familie s-au transformat…

- Societatea Nationala pentru Medicina de Familie (SNMF) anunta ca, in cursul zilei de miercuri, in fata Guvernului, va fi organizat un protest fata de birocratizarea sistemului de sanatate. La mitingul de miercuri vor veni medici de familie și pacienți din toate județele. Aceștia vor protesta fata de…

- "Maine, de la ora 11,00, medici de familie si pacienti din toate judetele vor veni in Piata Victoriei sa militeze pentru un act medical curat si pentru o asistenta primara puternica. (...) In piata vor suna ceasurile la fiecare jumatate de ora, iar la ora 12,00 ne vom reinnoi juramantul de medici",…

- Platforma Romania 100 solicita premierului Mihai Tudose sa nu adopte masuri "care bulverseaza toata economia Romaniei, cu efecte asupra veniturilor angajaților". "Apelam la responsabilitatea premierului sa nu adopte masuri care bulverseaza toata economia României și…

- ”Am facut o prezentare colegilor mei in legatura cu apropiatele masuri preconizate a fi luate de catre Guvern pana miercuri, prin OUG, in sedinta de guvern, pachetul de masuri fiscale si celelalte care vor permite adoptarea bugetului pe anul 2018. Aceste masuri nu vor duce nici la cresterea costurilor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Parlament, ca, în opinia sa, nu este nicio problema cu amânarile succesive ale sedintelor de Guvern în care trebuia adoptata Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului fiscal. „Cred ca atunci când…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”. „Pana…

- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut o declaratie de presa, joi, de la Palatul Cotroceni. Seful statului a vorbit despre ultimele masuri fiscale anuntate de Guvern pe care le-a criticat foarte dur. Iohannis a avertizat Coalitia de Guvernare PSD-ALDE sa dea dovada de responsabilitate…

- Lansarea va avea loc joi, 2 noiembrie 2017, orele 16:00 - 18:00 in Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I”. Cristian Busoi este membru al Partidului National Liberal inca de la varsta de 18 ani. A absolvit Facultatea de Medicina si a obtinut doctoratul in sanatate publica si management sanitar.…

- Vicepreședintele PNL pe domeniul Sanatate, Munca, Familie și Protecție Sociala, Cristian Bușoi, isi lanseaza cartea: "Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania. Analiza, diagnostic și soluții concrete de reforma"Lansarea va avea loc joi, 2 noiembrie 2017, orele 16:00 - 18:00 in Aula Bibliotecii…

- Vicepresedintele PNL Florin Catu a publicat duminica seara o evaluare a starii economiei romanesti dupa noua luni de cand PSD a preluat puterea, aratand ca principalele rezultate ale politicilor guvernamentale sunt cresterea preturilor si a dobazilor, devalorizarea leului sau taierea drastica a banilor…

- Olguța Vasilescu, ministrul Muncii: Acest pachet de masuri vine la pachet cu reducerea procentelor de plata catre pilonul II, de la 5,1 la 3,7%, dar atenție, fara a fi afectata valoarea nominala din prezent. Suma achitata azi catre administratorul Pilonului II va fi cel puțin aceeași la anul, dar scaderea…

- "Amendamente la Directiva privind combaterea spalarii banilor prin masuri de drept penal: eliminarea acțiunilor la purtator, pedepse mai mari pentru politicieniAm prezentat joi, in Comisia LIBE, principalele amendamente pe care le-am facut, ca raportor al grupului, la Directiva privind combaterea…

- ♦ Cresterea economica rapida inregistrata este pusa in pericol de accentuarea dezechilibrelor fiscale si externe ♦ BNR va majora de trei ori dobanda in 2018 ♦ Cursul va creste spre 4,7 lei/euro ♦ Vor urma iesiri nete de capital Un raport al UniCredit Bank sin­tetizeaza ceea…

- Cresterea economica de peste 5% anticipata pentru anul 2017 ascunde dezechilibre fiscale tot mai mari. Masuri ad-hoc, majorari de taxe si reduceri ale investitiilor publice ar putea mentine deficitul bugetar sub 3% din PIB anul acesta, dar nu si in 2018, considera analistii UniCredit Bank.

- „Cresterea economica de peste 5% anticipata pentru anul 2017 ascunde dezechilibre fiscale tot mai mari. Masuri ad-hoc, majorari de taxe si reduceri ale investitiilor publice ar putea mentine deficitul bugetar sub 3% din PIB anul acesta, dar nu si in 2018”, noteaza, intr-un raport, analistii UniCredit.…