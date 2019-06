Bunuri în valoare de aproximativ 1.400.000 lei, posibil contrafăcute, confiscate Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Giurgiu au desfasurat actiuni specifice pe linia combaterii traficului cu produse contrafacute, fiind selectate pentru control mai multe mijloace de transport. Cu ocazia verificarilor amanuntite efectuate, politistii de frontiera au descoperit in sase autocare, in compartimentele destinate bagajelor, cantitatea totala de 12.469 articole textile, de incaltaminte, parfumuri si marochinarie, susceptibile a fi contrafacute. La cercetari, politistii de frontiera au stabilit ca posesorii bunurilor sunt cinci cetateni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

