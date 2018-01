Bulgaria si Cehia critica Tratatul de la Dublin si vor ca migrantii sa fie cazati in tabere din afara Europei

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene, a avut luni la Sofia o intalnire de lucru cu omologul sau ceh Andrej Babis, care a pledat pentru aderarea la spatiul Schengen a Bulgariei, dar si a Romaniei si Croatiei, informeaza BTA.In…

- Premierul Boiko Borisov a solicitat din partea cancelarului Angela Merkel ajutor pentru sistemul judiciar si combaterea coruptiei in Bulgaria. La sfarsitul intalnirii pe care au avut-o la Sofia, el a anuntat ca a obtinut sprijinul ei ca in Bulgaria sa vina "colegi" care "bine intentionati" si "fara…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate 'rupturi' in Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura in prezent presedintia…

- Regulile Uniunii Europene privind dreptul de azil, conform carora tara membra de intrare a solicitantului este responsabila pentru procesarea cererii de azil, provoaca adevarate ''rupturi'' în Europa, a declarat luni, la Sofia, premierul bulgar Boiko Borisov, a carui tara asigura…

- ♦ O presedintie reusita a Consiliului Uniunii Europene este una care se desfasoara fara probleme si in conformitate cu planurile, evitand capcanele unor subiecte neplacute si aratand lumii fereastra frumos vopsita a unei cladiri subrede sau este una care aduce o schimbare tangibila? …

- Cancelarul german Angela Merkel urmeaza sa efectueze sambata o vizita in Bulgaria pentru a se intalni cu premierul Boiko Borisov, a carui tara detine presedintia Consiliului UE, a anuntat guvernul de la Sofia, potrivit DPA.

- "Bulgaria este un exemplu de succes", a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, in fata deputatilor din Parlamentul European, cu ocazia discursului pe care l-a tinut la Strasbourg in fata lor premierul bulgar Boiko Borisov, care a prezentat prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Andreea Moldovan a preluat de la 1 ianuarie conducerea Avon Cosmetics Romania, revenind in tara dupa ce in ultimii sase ani a administrat operatiunile companiei pe alte piete internationale. Numirea Andreei Moldovan vine dupa promovarea lui Razvan Diratian, cel care condus afacerea din Romania…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Cancelarul german Angela Merkel va merge sambata, 20 ianuarie, in vizita la Sofia pentru discutii cu premierul bulgar Boiko Borisov in legatura cu prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului UE, relateaza miercuri DPA si MTI. Premierul Boiko Borisov considera relatiile Uniunii Europene cu Balcanii…

- Principala formatiune politica de opozitie din Bulgaria, Partidul Socialist Bulgar (BSP), a depus miercuri, in parlamentul de la Sofia, o motiune de cenzura contra guvernului condus de Boiko Borisov, caruia ii reproseaza lipsa de progrese in combaterea coruptiei, transmit AFP si BTA. Motiunea,…

- Premierul Shinzo Abe a fost primit de presedintele Klaus Iohannis Președintele Klaus Iohannis l-a primit, astazi, la Palatul Cotroceni pe prim-ministrul Japoniei Shinzo Abe, liderul nipon efectuând efectuând o vizita oficiala la București. Aceasta este prima vizita în…

- Crearea unei legaturi intre tarile din Balcanii de Vest si Uniunea Europeana este una dintre prioritatile presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene, a declarat, luni, ambasadorul Bulgariei la Bucuresti, Todor Churov. Acesta a participat la evenimentul de lansare la Bucuresti a presedintiei…

- Premierul bulgar Boiko Borisov l-a primit duminica la Sofia pe omologul sau nipon, Shinzo Abe, pentru discutii pe teme precum relatiile economice intre UE si Japonia, dar si criza nord-coreeana, informeaza site-ul cotidianului Asahi Shimbun.

- In cadrul turneului sau in sase state europene, premierul japonez, Shinzo Abe, s-a intalnit duminica, la Sofia, cu omologul sau bulgar, Boiko Borisov, a carui tara detine in acest semestru presedintia Uniunii Europene. Cei doi sefi de guvern au convenit sa isi continue colaborarea pentru implementarea…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a exprimat vineri dorinta presedintiei bulgare a Consiliului Uniunii Europene de ''normalizare'' a relatiilor cu Turcia vecina, ''fara a ascunde problemele'', relateaza AFP. ''Trebuie sa normalizam relatiile cu Turcia'', a estimat Borisov intr-o conferinta de presa…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a salutat vineri compromisul la care s-a ajuns cu privire la crearea unei coalitii in Germania intre conservatori si social-democrati, apreciind ca aceasta reprezinta o contributie 'pozitiva' si 'constructiva' la viitorul Uniunii…

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Intr-o vizita la Sofia, cu ocazia preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Uniunii Europene, Tusk a surprins asistenta, tinand un discurs in limba bulgara. El a aratat ca una din prioritatile noii presedintii este sa ofere Balcanilor occidentali - fostelor republici iugoslave si Albaniei - o perspectiva…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din Ziarul Financiar relevanta pentru situația dezastruoasa cu care se confrunta Romania și din care aflam care este capitolul la care suntem codașii Europei.Ziarul Financiar: Din grupul statelor foste comuniste din Europa…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale din Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE. Potrivit politiei, Petar Hristov, in varsta de...

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Bulgaria, cea mai saraca membra a Uniunii Europene, criticata din cauza ineficientei sale in fata coruptiei endemice, va prelua in premiera, incepand de astazi, 1 ianuarie 2018, presedintia Consiliului UE. Bulgaria – care a intrat in Uniunea Europeana in 2007 – aspira sa arunce punti intre Estul si…

- Bulgaria, care preia presedintia semestriala prin rotatie a Uniunii Europene la 1 ianuarie, aspira sa construiasca punti intre Europa de Est si Europa de Vest, Turcia si Bruxelles, pentru a ajunge la compromisuri privind mai multe probleme arzatoare, intre care politica migratorie, comenteaza France…

- Autoritațile municipale au permis construcția magazinelor ”Kaufland” în Capitala. Aleșii locali au aprobat la ședința CMC de astazi proiectul care prevede schimbarea destinației terenului unde va fi construit complexul comercial, scrie publika.md Anterior, reprezentantii…

- In cadrul reuniunii trilaterale intre cancelarul german Angela Merkel, premierul bulgar, Boiko Borisov, si premierul grec Alexis Tsipras, la Bruxelles, Borisov a respins suspiciunile germane ca granita bulgara este traversata masiv de imigranti ilegali. In ultima perioada, Germania inregistreaza din…

- Vinerea Mare ar putea deveni sarbatoare legala, nelucratoare; Proiectul de lege este inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați, și a fost depus in Parlament, la Senat. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima zi din de vineri dinaintea Paștelui, și astfel…

- Continua intalnirile pe modelul V4 (Grupul de la Visegrad - Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia) intre liderii a patru tari din Europa de Sud-Est, dupa evenimentul de acum doua luni de la Varna (Bulgaria). Premierii Romaniei, Bulgariei, Greciei si Serbiei, plus presedintele Serbiei, s-au intalnit vineri,…

- Muzeul Județean de Istorie Brașov a caștigat o noua finanțare de la Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). De aceasta data, cu 92,67 puncte din 100 puncte, a fost obținuta o finanțare de 74.800 lei pe aria culturala ,,Proiecte de Tip Festival/cu Caracter Repetitiv” pentru Festivalul Internațional…

- Bulgaria este pregatita sa intre in zona euro si dupa ce va adopta euro se poate astepta la sprijin serios, financiar, dar mai ales tehnic, a afirmat Valdis Dombrovskis, vicepresedintele Comi­siei Europene responsabil de euro si dialog social. Comisarul a facut aceste comentarii in contextul…

- Agentia de evaluare financiara Standard & Poor's a imbunatatit, vineri, ratingul de tara al Bulgariei de la "BB plus" pana la "BBB minus", ca urmare a imbunatatirii indicatorilor externi, cresterii exporturilor si a economiilor populatiei. S&P a subliniat ca in cazul Bulgariei, managementul…

- Bulgaria a denuntat miercuri un refuz al Iranului de a acorda un drept de survol avionului guvernamental care il transporta pe premierul bulgar Boiko Borisov in Arabia Saudita si care a trebuit sa se intoarca in extremis, relateaza AFP.Aparatul de zbor, care a decolat marti din Sofia, obtinuse…

- Compania de asigurari CertAsig, detinuta de fondul de investitii Royalton Partners si axata exclusiv pe asigurarile pentru companii, a realizat in primele noua luni ale anului un volum de prime brute subscrise de 11 mil. euro, in crestere cu 12% fata de perioada similara a anului trecut. …

- Solutiile Microsoft vor ajunge mai usor si mai rapid la partenerii si clientii din regiune. Tech Data a semnat un nou parteneriat strategic pentru a accelera adoptarea gamei complete de solutii software si cloud Microsoft, in Romania, Polonia, Cehia, Slovacia si Ungaria. Acordul dintre Tech Data si…

- "Ne vom indeplini angajamentele. Puteti vedea ca suntem din nou in fata Romaniei, la fel ca in 2012. Sunt convins ca, pana la sfarsitul anului 2018, vom indeplini toate obiectivele cerute de catre Comisia Europeana. Sunt optimist. La Bruxelles, ei sunt convinsi ca tot ce trebuie sa facem va fi realizat.…

- Actiunile Rusiei din Crimeea si din sud-estul Ucrainei au motivat NATO sa intareasca solidaritatea in cadrul aliantei si capacitatile militare ale acesteia. De asemenea, aceste actiuni au determinat Rusia si Polonia sa incerce sa-si redefineasca pozitiile atat in cadrul NATO, cat si in interiorul…

- Guvernul de la Sofia se va intalni cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisarii europeni, pentru a raporta daca sunt pregatiti si capabili sa coordoneze eficient politicile UE in timpul presedintiei bulgare.Dupa aceasta intrevedere, Borisov si Juncker vor sustine…

- Ungaria si Bulgaria au o pozitie comuna în privinta problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana, precum migratia ilegala, si împartasesc raspunsul pentru abordarea acestora, a declarat vineri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa o întrevedere cu guvernul bulgar,…

- Investițiile în sectoarele public și privat pentru asigurarea securitații informatice și combaterea criminalitații cibernetice reprezinta o necesitate urgenta, a declarat luni viceministrul bulgar de interne, Milko Berner, în deschiderea celui de-al 4-lea Forum regional sud-est-european…

- Romania se va confrunta cu inca un fenomen meteo extrem, un val polar si apoi unul de caldura vor face ca temperaturile sa aiba o variatie de aproape 30 de grade Celsius si tara noastra sa treaca de la ger naprasnic la vreme de primavara in mai putin de 7 zile. Meteorologii anunta ca un val de aer extrem…

- Furtuna Herwart continua sa faca victime in centrul si nordul Europei. Cel putin sase oameni din Germania, Polonia si Cehia au murit in urma stihiei.Meterologii anunta ca rafalele de vant care au atins si 180 de kilometri pe ora au fost insotite de ploi abundente.

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a acordat un imprumut de 50 de milioane de euro companiei Transgaz, pentru a finanta construirea unei noi conducte de gaze in Romania, potrivit unui comunicat publicat vineri de Reprezentanta Comisiei Europene. Conducta, cu o lungime de 478 de kilometri,…