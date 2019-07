Bulgaria se alătură statelor membre ale UE care se opun pactului ONU privind migranţii Acordul global pentru o migratie sigura, ordonata si reglementata a fost aprobat in iulie de toate cele 193 de tari membre, cu exceptia Statelor Unite, care s-au retras anul trecut. Intelegerea a fost semnata dupa cel mai mare aflux de migranti din Europa de dupa ce de-Al Doilea Razboi Mondial, multi fugind de conflictele din Orientul Mijlociu si din alte parti.



Totusi, guvernele de dreapta din Ungaria si Austria au transmis de atunci ca nu vor semna documentul final la o ceremonie care va avea loc in decembrie in Maroc, din cauza ingrijorarilor ca va anula granita dintre migratia… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

