Bulgaria: Liderul unui ONG, acuzat de spionaj în favoarea Rusiei Malinov, in varsta de 50 de ani, si-a inceput in 2010 activitatile in slujba Institutului rus de studii strategice, condus de fosti oficiali ai serviciilor secrete, si a ONG-ului rus Vulturul cu doua capete, afirma procuratura bulgara.



In momentul de fata el a fost eliberat conditionat in schimbul unei cautiuni de 50.000 de leva (circa 25.000 de euro), dar nu are voie sa plece din tara, a mentionat procurorul general Sotir Tatarov.



Procurorii au mai dezvaluit ca au descoperit un document in limba rusa pregatit de Malinov in care se vorbeste despre "necesitatea reorientarii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin ameninta, din nou, Romania. Presedintele rus a sustinut ca de la baza de la Deveselu va putea fi lansata racheta de croaziera pe care Statele Unite au testat-o zilele trecute. Rusia va trebui sa reactioneze la o asemenea amenintare, a avertizat Putin. Declaratiile au avut loc la o zi…

- Președintele rus Vladimir Putin da asigurari ca nu sunt probleme, nici riscuri dupa explozia din 8 august din timpul testarii unui motor de racheta nucleara în Marea Alba, în Extremul Nord al Rusiei.

- Kremlinul s-a laudat marți ca Rusia câștiga cursa dezvoltarii armelor nucleare în ciuda accidentului misterioasei rachete nucleare de saptamâna trecuta din nordul Rusiei care a provocat o creștere temporara a radiațiilor, relateaza Reuters. Rosatom, agenția nucleara a Rusiei, a…

- Oliver Stone a facut sugestia in timpul unei discutii pe care a avut-o cu liderul rus. Putin a spus ca, in traditia crestin ortodoxa, o persoana nu poate refuza acest rol. Ca raspuns la cererea lui Stone, Putin a intrebat daca fiica cineastului, care are 22 de ani, este religioasa. El a spus…

- Președintele sindicatului tehnic de la TAROM, Aurel Curdov, a fost audiat, joi, de procurorii DIICOT. DIICOT a efectuat, marți dimineața, percheziții la Tarom. In cauza exista sunt suspiciuni de trafic de piese de avioane. Procurorii au ridicat mai multe documente. Perchezițiile au avut loc la hangarul…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugând ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza Mediafax…

- Istoricul Cosmin Popa, cercetator stiintific al Institutului de Istorie "Nicolae Iorga", specializat in istoria URSS-Rusiei si a Europei Centrale si de Sud-Est, sustine ca entuziasm netemperat fata de alianta conjucturala Rusia-UE în Republica Moldova nu