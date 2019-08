Speram sa vedem curand o investitie in Bulgaria a unei companii auto, si nu doar a unor producatori de componente din Japonia, a afirmat marti ministrul de Externe, Ekaterina Zaharieva, dupa intalnirea de la Sofia cu omologul sau nipon, Taro Kono, transmite Novinite, conform romaniatv.net.

Taro Kono a declarat ca este interesat in special de sectorul IT din Bulgaria. "Japonia are nevoie de ingineri IT de inalta calificare si Bulgaria are o pozitie solida in acest sector", a afirmat ministrul de externe nipon. Japonia l-a invitat pe prim ministrul Boyko Borissov sa viziteze Tokyo pana…