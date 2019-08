Fotbalistul roman Constantin Budescu a denuntat unilateral contractul cu gruparea saudita Al Shabab dupa ce fusese exclus din lot in urma cu mai mult de trei saptamani, a declarat, duminica, pentru Agerpres, avocatul jucatorului, Paul Mincu. Oficialii clubului saudit i-au impus mijlocasului in varsta de 30 de ani un program de pregatire separat de echipa fara niciun motiv, iar in 2 august a primit si o sanctiune financiara despre care sustine ca este nelegala. Budescu a apreciat ca nu mai poate derula contractul in aceste conditii. Avocatul acestuia, Paul Mincu, a declarat pentru Agerpres ca Budescu…