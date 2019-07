Brutari şi bucătari din Germania şi Franţa vor găti la Sibiu în cadrul programului Regiune Gastronomică Europeană "Asociatia Casa Calfelor Sibiu organizeaza, cu sprijinul Consiliului Local Sibiu, al Primariei Municipiului Sibiu si al societatii Deutsche Gesellschaft e.V. Berlin, si in vara acestui an ateliere de lucru ale calfelor calatoare. In perioada 29 iulie-18 august se intalnesc din nou, la Sibiu, mestesugari calatori din diferite tari europene pentru a lucra impreuna si a-si prezenta mestesugurile si traditiile. (...) Special la proiectul din acest an este faptul ca ofera sibienilor si turistilor ocazia de a participa la cateva workshop-uri gastronomice alaturi de calfele brutar si bucatar prezente… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

