Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel a promis vineri ca va actiona pentru un Brexit "ordonat" si dupa demisia anuntata de prim-ministrul Regatului Unit, Theresa May, transmite AFP. "Guvernul federal va continua sa...

- Un Brexit fara acord (”no deal”) este ”aproape imposibil de oprit” in urma demisiei premierului britanic Theresa May, a apreciat vineri o purtatoare de cuvant a Guvernului spaniol, Isabel Celaa, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Reacții dupa demisia Theresei May - Jeremy Corbyn…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri, la Dublin, ca se teme ca demisia premierului britanic Theresa May ar putea sa introduca Brexitul intr-o faza ”foarte periculoasa” pentru Irlanda, relateaza AFP, informeaza News.ro.Citește și: Rusia intentioneaza sa ia inapoi din Belarus o…

- Mai multi membri ai cabinetului au declarat ca Theresa May nu poate ramane la conducerea executivului, in timp ce altii au insistat ca ea trebuie sa-si prezinte planul in parlament.Sefa executivului le-a declarat parlamentarilor britanici ca este nevoie de ''compromis din toate partile''.Marti,…

- Theresa May urmeaza sa le prezinte deputatilor, in saptamana care incepe la 3 iunie, proiectul de lege cu privire la Brexit, o versiune revizuita si completata care cuprinde Tratatul retragerii incheiat cu Bruxellesul, pe care deputatii l-au respins deja in trei randuri.In cazul - improbabil…

- Fostul ministru britanic pentru Brexit, Boris Johnson, și-a anunțat joi intenția de a candida pentru conducerea Partidului Conservator, dupa ce prim-ministrul Theresa May va demisiona din funcție, relateaza BBC și Reuters potrivit mediafax. „Bineințeles ca voi candida. Nu cred ca este un secret…

- ”Brexiter”-ul conservator Jacob Rees-Mogg a anuntat miercuri seara ca daca micul partid nord-irlandez DUP se abtine la vot, el va sustine acordul divortului premierului Theresa May, relateaza BBC News potrivit news.ro.Negocieri intre Guvern si DUP, care-i asigura Theresei May o majoritate…

- Dosarul Brexitului este o importanta tema, in urma declaratiei premierului britanic Theresa May cu privire la acordul pe care incearca sa-l renegocieze cu Bruxellesul. O extindere majora a perioadei de negocieri devine o idee din ce in ce mai populara printre oficialii UE in situatia in care Camera…