- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…

- Un acord cu Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord privind iesirea din Uniunea Europeana este convenit in proportie de 90%, desi inca exista o probabilitate de a nu se ajunge la o intelegere, din cauza divergentelor privind frontiera irlandeza, a afirmat vineri negociatorul-sef al Uniunii…

- Propunerea ar viza deblocarea negocierilor cu Londra, aflate in impas, au indicat miercuri doi diplomati europeni, citati de AFP. Posibilitatea extinderii cu un an a perioadei de tranzitie post-Brexit in vederea negocierii viitoarei relatii intre Londra si UE vizeaza mai ales solutionarea problemei…

- Negocierile privind Brexit-ul vor intra probabil in luna luna noiembrie in vederea definitivarii unui acord asupra termenilor retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana, inclusiv a unei intelegeri pentru evitarea asa-numitei 'frontiere dure' pe insula Irlanda, a declarat marti ministrul de externe…

- Ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu, a participat marti, 18 septembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Afaceri Generale (art.50) in format UE27, organizata ca urmare a declansarii procesului de retragere a Marii Britanii din Uniunea Europeana. Pe agenda reuniunii…

- Marea Britanie considera ca o iesire ordonata din Uniunea Europeana inca este cel mai probabil scenariu, dar subliniaza ca un acord cu Bruxelles-ul ar trebui incheiat cel mai tarziu in luna noiembrie, transmite Reuters, preluata de Agerpres. David Lidington, şeful de cabinet al premierului britanic…

- Intrebat despre probabilitatea unui Brexit in absenta unui acord, Liam Fox a estimat ca aceasta este de 60%, in conditiile in care discutiile intre Londra si Bruxelles vor continua pana la summitul UE din luna octombrie. ''Cred ca intransigenta Comisiei Europene ne impinge catre o iesire…

- Irlanda ar sustine 'categoric' Marea Britanie daca aceasta ar cere o extindere a calendarului privind articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeana pentru iesirea din blocul comunitar, a afirmat miercuri ministrul de externe irlandez Simon Coveney, informeaza Reuters. ''Daca Marea Britanie…