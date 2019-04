Cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat ca nu exista niciun motiv pentru ca Uniunea Europeana sa acorde o noua amanare pentru iesirea Marii Britanii din blocul comunitar, cat timp situatia din aceasta tara ramane neschimbata, transmite Reuters. 'Noi, ca Uniune Europeana, am stabilit termene foarte clare si nu exista niciun motiv sa prelungim suplimentar aceste termene', a declarat Kurz pentru publicatia germana Straubinger Tagblatt, reitereandu-si pozitia exprimata anterior. 'Cu exceptia cazului in care situatia se schimba in Marea Britanie. Dar nu am ajuns inca in acel punct',…