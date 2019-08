Stiri pe aceeasi tema

- "Vreau sa transmit poporului britanic ca isi poate decide destinul doar singur. Dar viitorul Marii Britanii nu poate fi decat in Europa", a afirmat Emmanuel Macron cu ocazia intrevederii pe care a avut-o la Palatul Elysee cu Boris Johnson. "Ideea producerii Brexit pe 31 octombrie nu este alegerea…

- "In prezent, scenariul central privind Brexitul este cel al unuia fara acord (no-deal)", a indicat miercuri presedintia franceza, in ajunul unei intalniri intre presedintele Emmanuel Macron si premierul britanic Boris Johnson la Paris, potrivit AFP."Exista o fermitate europeana asupra principiilor",…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins marti din nou apelul premierului britanic Boris Johnson de renegociere a acordului de Brexit, cu doar o zi inaintea intrevederii pe care cei doi lideri o vor avea la Berlin, transmite dpa potrivit Agerpres. Boris Johnson a insistat ca UE sa renunte la asa-numita…

- ''Indiferent ce forma ia, nu vom permite ca Brexitul sa poata periclita Acordul din Vinerea Mare, inclusiv frontiera omogena dintre Republica Irlanda si (provincia) Irlanda de Nord'', a mentionat democrata Pelosi intr-o declaratie.In acordul negociat de fostul premier Theresa May cu Uniunea…

- 'Un Brexit fara acord ar fi o tradare a rezultatului referendumului din 2016', a denuntat Philip Hammond intr-un editorial publicat miercuri in paginile The Times. 'A pretinde ca alegatorii in favoarea unei iesiri din UE au votat pentru un Brexit fara acord este o distorsionare a adevarului', adauga…

- Premierul britanic Boris Johnson nu are intentia de a renegocia acordul de retragere din Uniunea Europeana, iar scenariul sau central de lucru este un Brexit fara acord, au declarat diplomati europeni, citati marti de cotidianul The Guardian. ''A fost evident ca Regatul Unit nu are un alt…

- Fostul ministru de externe Boris Johnson, care are cele mai mari sanse de a deveni saptamana viitoare succesorul actualului premier, Theresa May, a declarat ca Regatul Unit trebuie sa se retraga din UE pe 31 octombrie, chiar in lipsa unui acord. El a refuzat sa excluda suspendarea Parlamentului sau…

- O mare majoritate din cetatenii Republicii Irlanda ar vota pentru unificarea cu Irlanda de Nord, daca s-ar vota "maine" pe acest subiect, arata un sondaj la iesirea de la urne difuzat de televiziunile irlandeze RTE si TG4, preluate luni de Politico.eu. Sondajul a fost realizat dupa votul de vineri pentru…