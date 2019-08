Stiri pe aceeasi tema

- O reprezentanta a Comisiei Europene a declarat, luni, ca UE se așteapta ca Marea Britanie sa-si onoreze, chiar si in cazul unui Brexit fara acord, toate obligatiile sale financiare asumate in timpul apartenentei sale la blocul comunitar. ''Toate angajamentele care au fost asumate de cele 28 de state…

- "In cadrul a ceea ce s-a negociat, trebuie sa se poata face ceva", a declarat Macron primindu-l pe premierul britanic Boris Johnson, cu doua zile inainte de summitul G7. "La fel ca si cancelarul Merkel, sunt increzator in faptul ca intelepciunea colectiva, vointa noastra de a construi trebuie…

- ''Plasa de siguranta este o polita de asigurare pentru a evita o frontiera dura pe insula Irlanda daca nu, sau pana cand, este gasita o alternativa. Aceia care sunt impotriva plasei de siguranta si care nu propun alternative realiste sustin, de fapt, reintroducerea unei frontiere, chiar daca ei nu…

- 'Un Brexit fara acord ar fi o tradare a rezultatului referendumului din 2016', a denuntat Philip Hammond intr-un editorial publicat miercuri in paginile The Times. 'A pretinde ca alegatorii in favoarea unei iesiri din UE au votat pentru un Brexit fara acord este o distorsionare a adevarului', adauga…

- DUP sustine guvernul britanic in parlamentul de la Londra, avand zece membri in Camera Comunelor. ''Exista cai de a solutiona aceasta chestiune daca ambele parti dau dovada de vointa'', a spus Foster, dupa o intalnire avuta la Belfast cu noul premier britanic Boris Johnson.''Asadar,…

- Orice Brexit fara acord ar fi o ''tragedie'' atat pentru Uniunea Europeana, cat si pentru Regatul Unit, dar blocul comunitar ramane angajat fata de acordul deja negociat cu Londra, a declarat marti prim-vicepresedintele in exercitiu al Comisiei Europene, Frans Timmermans, potrivit Reuters. ''Boris…

- Theresa May a demisionat, dar posibilii sai succesori se confrunta cu aceeași situație lasata de ea. Intrebarea pe care și-o pun cetațenii britanici este daca aceștia vor gasi in cele din urma o soluție pentru ieșirea din actuala criza. La finele acestei luni, Regatul Unit va avea un nou prim-ministru,…

- "Daca nu obtineti acordul pe care il vreti, in locul vostru eu as parasi" masa negocierilor, a spus Trump, asteptat intr-o vizita de trei zile in Regatul Unit, incepand de luni si care si-a inmultit in ultimele zile declaratiile privind afacerile interne ale Regatului Unit. "Daca eram in locul…