- Parlamentul Regatului Unit urmeaza sa voteze marti seara pentru a adopta sau respinge acordul privind retragerea tarii din Uniunea Europeana, negociat de premierul Theresa May. Reuters a numarat sustinatorii acordului si trage concluzia ca sansele sunt impotriva termenilor pentru Brexit sustinuti…

- Japonia si tarile Uniunii Europene lucreaza "din greu" pentru a evita un Brexit fara acord, a declarat miercuri premierul olandez, Mark Rutte, in prezenta omologului sau nipon, Shinzo Abe, aflat intr-o vizita in Olanda, relateaza AFP. Mark Rutte a adaugat ca el actioneaza in stransa legatura cu Germania…

- NenumAƒrate sunt obstacolele pe care Theresa May trebuie sAƒ le depAƒE™eascAƒ pentru a scoate Aara sa din Uniunea EuropeanAƒ A®n cele mai bune condiAii. AZn cadrul vizitei sale la Berlin, pentru discuAii despre Brexit cu Angela Merkel, premierul britanic a A®ntA¢mpinat probleme la ieAYirea din automobil.

- Angela Merkel a facut aceste declaratii in cadrul unei reuniuni cu deputati din familia sa politica, organizata dupa o intrevederea cu Theresa May. Aceasta din urma a venit in Germania pentru a obtine concesii cu privire la conditiile retragerii tarii sale din UE, au declarat participanti la reuniune. Cu…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca acordul privind Brexit-ul ratificat duminica de Uniunea Europeana pune ''bazele unui divort ordonat'' intre UE si Marea Britanie, dar chiar si asa este trist ca Londra vrea sa iasa din blocul comunitar dupa 45 de ani, informeaza dpa. ''Cred…

- David Davis a afirmat vineri ca Parlamentul de la Londra va respinge acordul de iesire din Uniunea Europeana negociat de Theresa May si i-a cerut premierului britanic sa discute din nou cu Bruxellesul, relateaza Reuters.

- Londra ar putea solicita o scurta extindere a perioadei de tranzitie post-Brexit pentru a facilita iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a anuntat luni premierul britanic Theresa May, citat de Reuters.''Exista unele circumstante limitate in care…

- Cancelarul german a estimat miercuri ca posibilitatea unui compromis cu Londra privind o iesire organizata a Regatului Unit din Uniunea Europeana "exista in continuare", dar a avertizat ca Germania se pregateste si pentru o ruptura fara acord, potrivit Rador, care citeaza La Libre .