BREAKING NEWS: Interdicție de comercializare a anumitor telefoane Telefoanele mobile care nu recepționeaza mesajele RO- ALERT, prin care populația este avertizata cu privire la fenomene meteo periculoase și situații de urgența, nu vor mai putea fi comercializate, dupa o perioada de tranziție de 6 luni pentru lichidarea stocurilor existente, potrivit unui proiect de ordonanța de urgența. Mai precis, un proiect de ordonanța de urgența, care urmeaza sa fie adoptat in perioada urmatoare de Guvern, prevede ca: Telefoanele mobile aflate în stoc sau contractate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, care nu au activată posibilitatea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

