Motivul? Relatarea evenimentelor din 10 august, 2018, cand a fost mitingul Diasporei! Abuz al Consiliului Național al Audivizualului la adresa Realitatea TV. In urma cu puțin timp, postul nostru de televiziune a fost sancționat de CNA pentru ca a informat. V-a adus informații despre mitingul diasporei din 10 august și despre intervenție dura a jandarmerie. Realitatea TV a fost monitorizata strict. Pentru modul in care v-am dezvaluit tot ceea ce s-a intamplat in Piața Victoriei, azi, CNA a hotarat sa ne suspende emisia. Asa ca, joi, 17 ianuarie, intre orele 19.00 si 19.10 emisia va fi suspendata.…