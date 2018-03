Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.000 de pompieri au fost mobilizați și se afla in teren alaturi de 2.000 de mijloace tehnice necesare intervenției de urgența. Masura a fost luata in contextul avertizarii de cod roșu de inundații in bazinele hidrografice Homorodul Mare și Homorodul Mic, din județele Harghita și Brașov…

- Cateva gospodarii au fost inundate, marti, in Dambovita, iar Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) anunta ca nu sunt probleme deosebite. Pompierii intervin in sprijinul celor care au gospodariile inundate si ii ajuta sa scoata apa din curti si locuinte. ''Detasamentul…

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Unitațile din invațamantul preuniversitar din județul Dolj vor ramane inchise și vineri. Decizia aparține membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, din cauza frigului.

- Scoli inchise joi, 1 martie 2018. SCOLI INCHISE BUCURESTI JOI. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa fie inchise (gradinite, scoli si licee). Inteleg dificultatea familiilor, dar in prImul rand cred ca scolile sunt pentru educatie, nu pentru supraveghere si ingrijire. Ii inteleg…

- De-a lungul celor 85 de ani de la infiintare, indiferent ce denumire a purtat si din ce structura a facut parte, protectia civila din Romania a desfasurat o intensa activitate, s-a dovedit utila si a slujit numai interesele nationale, protejand vieti, bunuri materiale si valori de patrimoniu. In prezent,…

- Cursurile din invatamantul preuniversitar in judetul Ialomita se suspenda in perioada 1-2 martie, au anuntat miercuri reprezentantii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ialomita. Potrivit sursei citate, decizia a fost luata in sedinta de miercuri a CJSU, condusa de prefectul Gigi…

- Situatia cu privire la reluarea cursurilor in judetul Constanta pentru urmatoarele doua zile va fi stabilita in sedinta Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de astazi. Intre timp, conform unei hotarari luate ieri in cadrul aceluiasi comitet, Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a solicitat…

- Trei drumuri nationale care strabat judetul Giurgiu sunt inchise miercuri, iar pe DN 5 Bucuresti - Giurgiu se circula in conditii de iarna cu restrictii pentru camioanele cu masa mai mare de 12 tone, potrivit Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). "Din aceasta dimineata judetul Giurgiu…

- Echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj au fost solicitate sa intervina, in ultimele 24 de ore, la 27 situatii de urgenta dupa cum urmeaza: SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA – 2 ...

- Elevii din județul Buzau sunt chemați la școala miercuri, dupa ce o zi au stat acasa din cauza vremii, așa cum au decis autoritațile. Hotararea a fost luata marți de catre prefectul de Buzau, Carmen Ichim, in condițiile in care miercuri, potrivit meteorologilor, sunt prognozate ninsori abundente și…

- Prefectul de Dolj este așteptat sa semneze propunerea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența de suspendarea cursurilor in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judet, in ziua de miercuri, 28 fevruarie. Propunerea a fost facuta avand in vedere atentionarea meteorologica ...

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Pana in aceasta dimineața, in București-Ilfov au fost gestionate 43 de intervenții specifice codului meteorologic portocaliu. Cele mai multe solicitari au vizat indepartarea elementelor de construcție ale cladirilor și a panourilor publicitare desprinse din cauza vantului, potrivit unui anunț al Inspectoratului…

- Mai multe tronsoane de drum sunt inchise circulatiei in judetul Teleorman, printre care trei nationale (DN 65E, DN65A, DN51) si 10 judetene, iar viscolul ingreuneaza interventia autoritatilor, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, cu situatia din…

- Codul portocaliu de vreme rea, care a afectat mai multe județe din țara, a determinat inchiderea școlilor. Luni, autoritațile din Braila au decis inchiderea școlilor din județ marți și miercuri, hotararea fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Prefectul și subprefectul județului Bacau, doamna Maricica-Luminița Coșa, respectiv domnul Valentin Ivancea, impreuna cu membri ai Comitetului Judetean pentru Situații de Urgența, au participat la videoconferința susținuta, de la ora 14.00, astazi, 26.02.2018, de ministrul Afacerilor Interne, doamna…

- Autoritatile din Gorj nu vor sa fie prinse pe picior gresit dupa revenirea in forta a iernii. Pana la jumatatea acestei saptamani sunt anuntate ninsori puternice si temperaturi extrem de scazute, astfel incat prefectul de Gorj, Ciprian Florescu, a dispus duminica convocarea Comitetului Judetean pentru…

- Autoritatile din Braila au decis, luni, suspendarea cursurilor in unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- In perioada 25 – 26 februarie, potrivit informarilor venite din partea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, pe drumurile nationale si judetene din Valcea s-au imprastiat aproximativ 1.000 de tone de material antiderapant.

- Școlile nu se inchid in Vrancea., Este decizia Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), intrunit duminica, la ora 14.00, in ședința extraordinara. Daca situația o va impune, punctual, intr-o anumita localitate, unitațile de invațamant ar putea fi inchise, așa ca luni dimineața la ora…

- In cadrul sedintei Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta de la Constanta s-a decis ca luni, 26 februarie, sa fie suspendate cursurile in toate unitatile de invatamant preuniversitar din judetul Constanta.

- Avertizarea meteorologica de tip cod portocaliu de frig, lansata de Administratia Nationala de Meteorologie, a determinat astazi convocarea, de catre prefectul Dan Slincu, a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- Administratorii drumurilor nationale din Botosani au anuntat ca vor fi nevoiti sa utilizeze autofrezele pentru degajarea zapezii de pe mai multe drumuri, din cauza viscolului si ninsorilor care afecteaza judetul. Directorul Sectiei Drumuri Nationale, Viorel Zacretchi, a declarat duminica,…

- Situatia critica de pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, a determinat autoritatile sa inchida sectorul de drum pe durata nedeterminata. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta intrunit joi seara pentru a analiza efectele produse de fenomenul de reactivare a caderilor…

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- Codul galben de ninsoare a pus in mișcare Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, care s-a mișcat foarte bine, astfel ca nu au fost probleme majore. Ieri, doar cinci unitați de invațamant au avut suspendate cursurile pe perioada dimineții, iar șase localitați au ramas fara energie electrica,…

- Oamenii din comuna Bucov sunt disperati, mai ales ca nu este prima data cand se confrunta cu aceste probleme. Ploile abundente le-au dat batai de cap si anul trecut, iar acum gospodariile le-au fost din nou inundate. In unele case, apa a ajuns si la 30 de centimetri. Oamenii acuza autoritatile…

- Incepand cu ora 11.00, județul Bacau a ieșit de sub cod galben de ninsori viscolite și depuneri de zapada. Situația a fost și este, in continuare, permanent monitorizata de catre prefectul și subprefectul județului, cu intervenții specifice ale structurilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgența…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- Femeia care a suferit luni arsuri pe 90% din suprafata corpului intr-un incendiu in localitatea Sinca Veche va fi transportata la Bucuresti cu o ambulanta, deoarece elicopterul SMURD solicitat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov nu a mai ajuns, din cauza conditiilor meteo, a…

- O problema a fost sesizata alesilor urbei, intruniti in cea mai recenta sedinta ordinara. Cineva reclama faptul ca abonamentele pentru elevi, studenti si pensionari se pot ridica doar din anumite locuri, nu si din mijloacele de transport, la fel ca in celelalte cazuri, cei mai afectati fiind…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Incendiul care a avut loc, marti dupa-amiaza, intr-un apartament de la parterul unui bloc de pe Aleea Noua din municipiul Botosani a fost provocat de un scurtcircuit la un prelungitor electric, a anuntat, miercuri, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, seful…

- In saptamana 15-19 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 8 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Premierul interimar Mihai-Viorel Fifor a convocat o videoconferinta cu prefectii din judetele afectate in ultimele ore de fenomenele meteorologice periculoase. Pentru ca si Buzaul a fost afectat de fenomenele meteo, a fost nevoie ca si prefectul Carmen Ichim si membrii Comitetului Judetean pentru Situatii…

- Prefectul judetului Galati, Dorin Otrocol, in calitate de presedinte al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, a dispus ca la nivelul comitetelor locale pentru situatii de urgenta sa fie monitorizata cu toata atentia evolutia fenomenelor meteorologice, pentru a putea interveni in timp util…

- In ziua de 14.01.2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa si spuma și un echipaj cu ambulanța SMURD de la Detașamentul de Pompieri Pitești au intervenit…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat sambata ca "situatia tensionata" manifestata atat la nivel guvernamental, cat si "fals indusa" in interiorul PSD trebuie sa inceteze, singura solutie pentru rezolvarea acestor probleme fiind "convocarea de urgenta" a unui Comitet Executiv National. …

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a afirmat sambata ca "situatia tensionata" manifestata atat la nivel guvernamental, cat si "fals indusa" in interiorul PSD trebuie sa inceteze, singura solutie pentru rezolvarea acestor probleme fiind "convocarea de urgenta" a unui Comitet Executiv National.…

- conducerea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași utilizeaza, ca depozite de carte, doua spații ce pot transforma oricand sediul central de la Cub intr-un Colectiv 2 • Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul Teritorial de Munca Iași nu au efectuat controale aici pentru ca li s-a ascuns…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente nedorite,…

- Situația pe plan social ar putea sa capete cote critice pentru 2018, se teme Guvernul, care a decis introducerea in sistemul RO-ALERT al alertei de revolta sociala. Prin acest sistem, pana in present, populația era alertata in caz de fenomene meteo extreme sau cutremure. Cei de la Inspectoratul General…

- Dupa tragicul accident petrecut sambata, pe DN 11, intre Brasov si Harman, in care si-au pierdut viata patru persoane, printre care și un copil, autoritațile au decis sa monteze separatoare de sens. Prefectul județului Brașov, Marian Rasaliu, a afirmat miercuri, intr-o conferința de presa, la sediul…

- „Pentru perioada libera a sarbatorilor va rog pe toți membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgența sa aveți telefoanele deschise in cazul in care se strica vremea sa puteți fi ...

- Incendiul de la sonda de gaz din județul Satu Mare arde de mai bine de 60 de ore. Comanda acțiunii a fost preluata de conducerea IGSU iar la fața locului, compania canadiana care deține sit-ul a chemat o echipa de specialiști care se ocupa exclusiv de lichidarea incendiilor de la sondele de gaze și…

- Un autocar care venea din Chisinau si în care se aflau 19 persoane s-a ciocnit, miercuri seara, cu un autoturism în care se aflau alte trei oameni, pe DN 17, la coborâre din Pasul Tihuta. Nu s-au înregistrat victime, informeaza mediafax.ro. Un autocar în…

- Avand in vedere ca stațiunea Poiana Brașov se aglomereaza odata cu apropierea sarbatorilor de iarna, oficialitațile brașovene vor sa deschida, un punct de lucru al Ambulanței. Pentru a veni in intampinarea celor care vor avea probleme legate de diverse accidente si nu numai, prefectul Marian Rasaliu…