Nimeni nu poate contesta ca in cei 7 ani de mandat ai primarului Niculae Cismaru, comuna Branești a cunoscut o transformare radicala. Transformarile se vad la tot pasul, iar numarul proiectelor duse la bun sfarșit este și el impresionant. Dar edilii nu se opresc aici. Proiectele de viitor, s-au cele aflate in curs de executare sunt la fel de numeroase ca și pana acum. Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr. 460, ediția print Și, s-ar putea spune ca, uneori, singurul obstacol in realizarea lor sunt fondurile insuficiente necesare demararii proiectelor. Dar nici acest lucru nu-l descurajeaza pe…