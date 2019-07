Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea unei parți a dosarului Tel Drum, ceruta de procurorii DNA, a fost retrimisa la Tribunalul Teleorman dupa ce, anul trecut, aceeași instanța a refuzat procurorilor începerea anchetei.

- Senatorii PSD și ALDE nu au fost in sala in numar destul de mare incat legea pensiilor sa treaca la vot. Insa, aleșii puterii au fost prezenți in sala pentru a se asigura ca pensiile speciale nu sunt abrogate, așa cum cerea un proiect supus la vor. Senatorul USR Vlad Alexandrescu a scris despre intreaga…

- Nu e neobisnuit ca o biserica sa fie pictata cu chipul ctitorilor, dar e iesit din comun ca pe langa sfinti sa se gaseasca si doi oameni de afaceri, care, pe langa influenta economica din zona, au si legaturi cu Valentin Dragnea, cel considerat pana de curand fiul unuia din cei mai puternici oameni…

- Chipurile a doi oameni de afaceri din Turnu Magurele, județul Teleorman, au fost pictate pe pereții unei biserici din oraș. Enoriașii spun ca frații Codrea sunt apropiații familiei Dragnea, iar tabloul este, in cel mai bun caz, o exagerare. Episcopul zonei verifica situația, scrie MEDIAFAX. Picturile…

- Cand intri intr-o biserica, așteptarile normale sunt sa vezi pe pereții ei sfinți și ingeri. Pentru ca Biserica e Casa Domnului, un loc despre care se presupune ca e construit din iubire, cu smerenie. Nu același lucru se poate spune despre o biserica din Turnu Magurele, din cartierul Odaia, unde la…

- DNA cere din nou redeschiderea partii din dosarul Tel Drum privind asocierea dintre compania de constructii Tel Drum (despre care procurorii sustin ca este controlata de fostul lider PSD, Liviu Dragnea) si Euroconstruct Trading.

- Horoscop Minerva 27 mai – 2 iunie 2019 BERBEC Bani sunt in mintea poate și pentru ca te confrunți cu probleme legate de gospodarie. Ai grija la ce trebuie inlocuit sau reparat. O calatorie scurta, ți-ar putea prii. Genereaza un sentiment de oportunitate. Bucura-te de un concert. Incearca sa asculți…

- ”Sincer, eu nu aș fi spus, dar, acum daca soțul meu, impresionat de aceasta situație, eu nu pot sa neg, pentru ca ar fi o minciuna din partea mea, asta e realitatea. Nu am nici cea mai mica banuiala despre ce s-a intamplat, este foarte ciudat, anumite persoane imi spun ca tipul acesta de aliaj, in…