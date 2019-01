Stiri pe aceeasi tema

- Juan Guaido a fost arestat, duminica, in momentul in care se deplasa spre o reuniune publica organizata in afara capitalei, au anuntat sotia sa si parlamentari. "SEBIN l-a arestat pe Juan Guaido", a anuntat pe contul sau de Twitter Fabiana Rosales, sotia presedintelui Parlamentului venezuelean,…

- Guvernul Braziliei a anunțat sambata, printr-o declarație de presa, ca il recunoaște pe liderul Opoziției din Venezuela drept adevaratul președinte al țarii și nu pe actualul șef al statului Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Parlamentul venezuelean, singura institutie controlata de opozitie, a lansat vineri un apel la mobilizare pe 23 ianuarie in favoarea unui "guvern de tranzitie", la o zi dupa investirea presedintelui Nicolas Maduro pentru un al doilea mandat contestat, relateaza AFP. Presedintele acestei adunari, Juan…

- Venezuela a calificat marti drept "impertinent" sprijinul SUA fata de Guyana dupa un incident produs sambata intre doua nave de explorare seismica care lucrau pentru ExxonMobil si marina venezueleana, intr-o zona maritima disputata intre Caracas si Georgetown, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Guvernul…

- Avioane si militari rusi au sosit in Venezuela pentru manevre militare comune, a anuntat luni ministrul venezulean al apararii, Vladimir Padrino Lopez, relateaza Agerpres, citand AFP. “Trebuie sa-i spunem poporului venezulean si lumii intregi ca, asa cum noi cooperam in diverse domenii de dezvoltare…

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…