A inceput amenajarea zonelor speciale pentru picnic din Prodana

La mai bine de opt ani de la intrarea in vigoare a Legii privind desfasurarea activitatilor de picnic, municipalitatea barladeana a demarat, in sfarsit, lucrarile pentru amenajarea primului din cele trei puncte speciale identificate in oras unde localnicii isi pot aprinde gratarele.… [citeste mai departe]