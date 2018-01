Stiri pe aceeasi tema

- Dermatita Afecțiune necontagioasa care favorizeaza inflamația pielii, dermatita are diverse forme. Este frecventa dermatita de contact. Aceasta este provocata de alergeni, unele persoane prezentand un factor genetic pentru aceasta afecțiune. Caracteristic dermatitei sunt mancarimile,…

- A Viszkis Filmul se bazeaza pe fapte reale, avandu-l in centru pe Attila Ambrus, un maghiar din Romania, nascut in Miercurea Ciuc si fugit in anii 1980 din tara. In anii ’90 a devenit jucator de hochei de gheata. Simultan, a comis jafuri asupra a 27 de banci in Ungaria. Inainte…

- A inceput perioada oficiala de reduceri in magazine, dar asta nu inseamna neaparat ca o sa va gasiti hainele visate la preturi de nimic. Şi asta pentru că la noi se fac mai mult lichidări de stoc, adică se vând hainele cu numere foarte mici sau foarte mari rămase pe rafturi.…

- Chiar daca acum calendarul ne arata ca suntem in plina iarna, in ianuarie, temperaturile de afara sunt mai degraba de primavara. Poate de aceea si plantele cred la fel, asa ca, in curtea unei galatence au aparut capsuni, i-au inflorit galbenelele si chiar un trandafir a imbobocit. "Nu s-a mai intamplat…

- Ora de vara 2018. Anual, in ultima duminica a lunii martie, Romania trece la ora de vara. Așadar, se va trece la ora de vara in noaptea de 25 spre 26 martie, iar prin schimbarea orei de la ora de iarna la ora de vara se ințelege faptul ca ora 3:00 va deveni ora 4:00. Astfel, prin trecerea la ora de…

- Cheltuielile companiei TAROM vor fi diminuate cu 12,7 milioane de lei pe an, in urma optimizarii activitatilor logistice si eficientizarii operatiunilor informatice pentru deservirea pasagerilor, a anuntat, vineri, compania nationala de transport aerian. Aceasta suma a reiesit din analiza…

- Perioada de semnare a actelor aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate s-a incheiat. CNAS precizeaza ca asiguratii cu urgente...

- Astazi vorbim despre manichiura, tendințe, culori, forma unghiilor, oja, gel, aproape tot ce ține de ingrijirea mainilor. Imi amintesc cu drag de perioada copilariei cand imi puneam pe fiecare deget cate un cornet din hartie ca sa am unghii lungi, așa imi imaginam, apoi cand eram un pic mai mare cumparam…

- Adriana Bahmuțeanu nu mai apare pe micile ecrane. Prezentatoarea și-a dat demisia de la postul de televiziune Antena Stars, unde a lucrat in ultimii ani. Veste neașteptata din lumea televiziunii. Adriana Bahmuțeanu, care a fost casatorita cu omul de afaceri Silviu Prigoana , nu mai apare pe micile…

- Ce este strabismul?Strabismul este o anomalie oculara care consta in lipsa de paralelism a axelor globilor oculari, iar persoana care sufera de aceasta conditie medicala are privirea crucisa. Trebuie sa stii ca micutul poate privi tot timpul in acest mod sau doar in anumite momente, spre exemplu,…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a lansat duminica "un mesaj de alerta, o alerta rosie" cu privire la pericolele care vor ameninta lumea in 2018 si a facut un apel la unitate pentru a depasi aceste pericole, transmite AFP. "Dupa ce am preluat aceasta functie, acum un an, am…

- Bugetul general consolidat, care include bugetele pentru pensii si ajutoarelede somaj, are un deficit de 10,18 miliarde de lei dupa primele 11 luni ale acestui an, conform cifrelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor . Veniturile au fost mai mari cu 23 de miliarde fata de aceeasi perioada…

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Fostul magistrat Vasile Zvara a fost condamnat, in noiembrie 2011, la patru ani de inchisoare, dar cu suspendare, plus șase ani ținut sub supraveghere, adica un așa-zis ”termen de incercare” (sic!). 2000 – 2011, asta a fost lunga perioada de aproape 12 ani in care cazul…

- Directorul societatii Gospodarire Urbana, Bogdan Ardean, va mai pastori societatea inca 4 luni de zile, adica pana in aprilie 2018. Bogdan Ardean a fost numit in martie 2017, ca director interimar, pentru o perioada de 6 luni de zile. Apoi mandatul lui s-a prelungit pana la stabilirea calendarului si…

- DSP Argeș face urmatoarele recomandari catre populația județului: Atenție la consumul excesiv de alimente și alcool! Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada a Sarbatorilor, poate preveni riscul declansarii unor afectiuni digestive sau modificarea metabolismului in cazul…

- Aproape 1.700 de cazuri au fost preluate de Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov (SABIF) incepand din seara de Ajun si pana marti dimineata, a doua zi de Craciun, a declarat, pentru News.ro , managerul SABIF, Alis Grasu. Dintre aceste cazuri, peste 1.000 au fost urgente de cod rosu si god galben,…

- „Este din nou Craciun și categoric este momentul sa ne relaxam, sa ne intalnim cu prietenii, cu familia și sa uitam de rutina zilnica și de grijile ei. Așadar, aceasta perioada este speciala prin incarcatura ei emoționala, pentru ca, din punct de vedere alimentar, nu ar trebui sa fie decat, pur și…

- Avand in vedere perioada imediat urmatoare, a Sarbatorilor de Iarna, DSP Argeș face urmatoarele recomandari catre populatția județului. Consumul moderat de alimente si alcool, in special in aceasta perioada a Sarbatorilor, poate preveni riscul declansarii unor afectiuni digestive sau modificarea metabolismului…

- In luna noiembrie au fost realizate incasari mai mari la bugetul general consolidat al statului, fata de aceeasi perioada a anului trecut, a declarat marti, 12 decembrie, seful adjunct al Administratiei Judetene a Finantelor Publice Maramures, Ioan Popa, la intalnirea colectivului pentru impulsionarea…

- Romania se situeaza pe locul al doilea in topul cheltuielilor din perioada sarbatorilor de iarna, urmand sa aloce 31.9% din veniturile lunare, aproximativ 280 euro. Așadar, romanii iubesc Craciunul.

- In semn de respect și omagiu fața de Majestatea Sa Regele Mihai I și in urma decretarii oficiale a doliului național in zilele de 14, 15 și 16 decembrie, evenimentul Bucharest Gaming Week din perioada 12-17 decembrie se reprogrameaza pentru a doua jumatate a lunii ianuarie 2018. Așadar, Finalele…

- Ca tot vine perioada sarbatorilor de Craciun și cu toții suntem mari fani ai jocurilor online, m-am gandit sa va prezint cateva sfaturi pentru jocuri online in aceasta perioada. Cum va aflați pe gorj-domino.ro, este evident ca aici veți primi doar cele mai bune și utile sfaturi posibile.…

- Mai intai de toate, este important sa diferențiem durerile de cap din timpul nopții de durerile de cap obișnuite. Uneori, te duci la culcare cu o durere de cap care s-a declanșat deja și se agraveaza in timpul nopții. Cu toate acestea, a inceput puțin inainte de a merge la culcare. Aceasta nu este…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati a revenit, incepand cu data de 24 noiembrie 2017, la denumirea oficiala pe care o avea in perioada interbelica si al celui de-al Doilea Razboi Mondial. Astfel, prin Ordinul ministrului afacerilor interne, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Galati isi schimba…

- Saptamana aceasta, ACS Poli Timisoara s-a ales cu un nou litigiu deschis la Camera Nationala de Solutionare a Litigiilor a FRF, asta dupa ce si Catalin Straton a procedat recent similar. De data aceasta, cel care a mers la comisii pentru a-si cere restantele financiare este fundasul stanga George…

- Ficatul este organul fara de care un om nu poate trai. Acest organ indeplinește peste de 500 de funcții extrem de importante pentru organismul uman. Unele dintre acestea sunt foarte complexe, de aceea nu putem trai fara ficat. Putem doar sa incercam in fiecare clipa sa luptam pentru menținerea sanatații…

- Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit luni pe Wolff Werner-Wilhelm in funcția de director general interimar al companiei, mandatul fiind de patru luni. "Compania TAROM informeaza ca, în urma ședinței de astazi (luni — n. r.), 20 noiembrie 2017, a Consiliului…

- Merele sunt fructele cu cea mai veche istorie, simbolismul lor fiind profund și controversat. Apare in Biblie ca „fructul oprit” asociat pacatului primordial, iar Zeii vedeau marul ca pe un simbol al initierii, dragostei, elevarii spirituale, perfectiunii. In legende, mituri si povestiri marul a primit…

- Untold 2018 are loc la inceputul lunii august. Untold va avea loc in perioada 2 - 5 august. Festivalul UNTOLD este deja un fenomen international si este unul dintre cele mai asteptate evenimente muzicale din Europa. La cea de-a treia editie a festivalului, peste…

- Victoria obtinuta de CS Viitorul Pitesti, 32 - 25 in duelul cu CSM Ploiesti a fost una foarte importanta. Dupa o perioada lunga de timp de pauza, pitestenii au revenit in campionat, astfel, cu un succes si au parte de o vacanta de iarna linistita. In plus, jocul pitestenilor a functionat…

- In urma cu cateva zile, timișorenii se plangeau de haosul de pe strada Surorile Martir Caceu, de langa stadion. Șoseaua fusese decopertata atunci de aproape doua saptamani, iar in tot acest timp n-au fost vazuți muncitori in zona. Primarul Nicolae Robu a ținut sa lamureasca situația.…

- Consiliul de Administrație al Metrorex a decis vineri numirea lui Ion Constantinescu in funcția de director general interimar al Metrorex, pe o perioada de patru luni, și a aprobat depunerea mandatului pentru Marin Aldea, acesta revenind pe funcția de director Strategie Planificare Resurse in cadrul…

- BLACK FRIDAY 2017. Cercetarile din anii trecuți au demonstrat ca perioada sarbatorilor a fost marcata de creșterea atacurilor de phishing și a altor tipuri de atacuri. BLACK FRIDAY 2017. "Un sezon de varf in vanzari este, evident, unul cu activitate intensa și pentru infractorii cibernetici:…

- Cum a cheltuit Guvernul banul public Potrivit Ministerului Finanțelor Publice (MFP), execuția bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,8 miliarde de lei, respectiv 0,81% din PIB. In anul 2016, in aceeași perioada, deficitul se ridica la 3,7 miliarde…

- Sunteți curioși sa aflați de cate ori au roit ambulanțele catre solicitarile facute de aradenii bolnavi in primele șase luni ale lui 2017, comparativ cu aceiași perioada a anului 2016? Sau sunteți curioși cați aradeni au suferit accident vascular cerebral, infarct miocardic acut, dar și cați kilometri…

- CS Viitorul Pitesti revine cu duel in campionat. Echipa lui Daniel Burcea va evolua acasa, sambata, de la ora 12. Adversar va fi CSM Ploiesti. Inainte de duel, pitestenii pornesc clar cu sansa I, insa antrenorul Daniel Burcea atrage atentia ca mingea este rotunda. Va fi un joc…

- Peste 40% dintre angajatii romani viseaza la o masa de pranz ideala, care sa contina carne, legume si fructe proaspete. In realitate, romanii nu au timp sa manance la pranz. Un studiu privind obiceiurile de masa ale romanilor arata ca mai mult de jumatate se afla in aceasta situatie. Si mai multi, 61%…