Stiri pe aceeasi tema

- Accident in zori! La ora 03,30, pe DN 14, km. 58+850, un șofer in varsta de 24 de ani, din Laslea, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Mediaș - Sighișoara, a patruns pe contrasens și s-a rasturnat in afara parții carosabile. Read More...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe DN 22 la trecerea la nivel cu calea ferata din zona localitatii Tariverde. Potrivit IPJ Constanta, in data de 11.03.2019, ora 10:30, un barbat de 50 ani, fiind sub influenta bauturilor alcoolice, rezultat test alcooltest 0,86 mg l alcool pur in aerul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in comuna Pipirig, judetul Neamt. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Neamt au declarat pentru ZIUA de Constanta ca un TIR a intrat intr un gard. Din primele informatii, o persoana a fost ranita. ...

- Cinci persoane, dintre care doi sunt minori, au fost transportate sambata seara la doua spitale din municipiul Sibiu, fiind victimele unui accident care a avut loc pe DJ 106B, coborare A1 spre Ocna Sibiului, dupa ce un autoturism a intrat intr un microbuz in care se aflau 11 pasageri, a anuntat IPJ…

- Traficul rutier este blocat pe DN72, în zona Parcului Industrial Ploiești. Doua persoane au ramas încarcerate în urma unui accident rutier petrecut miercuri seara, scrie realitateadeprahova.net.

- Sotul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Printul Philip (97 de ani), a fost implicat intr-un accident rutier in apropiere de resedinta regala Sandringham (estul Angliei), fara a fi ranit, a anuntat joi seara Palatul Buckingham, potrivit Reuters și BBC.

- Ducele de Edinburgh a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Sandringham, resedinta reginei Elizabeth a II-a in Norfolk, a anuntat Palatul Buckingham, insa printul Philip, in varsta de 97...

- O femeie, medic de familie, a fost adusa in stare grava la Spitalul Sf Spiridon din Iasi, dupa ce a pierdut controlul volanului masinii in care se afla si a intrat cu vehiculul intr-un copac, pe DJ 248, potrivit reprezentantilor IPJ Iasi. Ioana Bustiuc, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, a declarat ca…