Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi, in comuna doljeana Calarasi, ca saptamana viitoare va depune un proiect de lege care prevede interzicerea exportului de busteni din Romania, astfel incat...

- El a mai afirmat ca in ultima perioada a fost stimulat programul de prelucrare a produselor, iar de anul viitor la acest capitol se vor aloca fonduri mai multe."Programul de prelucrare a produselor este un domeniu unde am inceput sa stimulam si de anul viitor vom aloca fonduri mai multe.…

- ​Dupa proiectele de lege privind dublul standard și modificarea indemnizației pentru mame, președintele PSD, Livu Dragnea a anunțat joi, la Calarași, ca va depune o noua inițiativa legislativa, saptamâna viitoare în Parlament. Proiectul de lege vizeaza interzicerea exportului de bușteni,…

- Liviuu Dragnea a facut noi declarații despre proiectele de viitor ale Guvernului. Liderul PSD susține ca orice palma de pamant din Romania va trebui sa fie cultivata ”Speram ca in Romania sa nu mai...

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, anunța ca a pregatit un prieten de lege prin care se interzice exportul de bușteni din Romania."Eu nu știu daca Iohannis a vorbit inainte sau dupa somn sau azi s-a trezit și a inceput sa vada ce e in Romania. Capacitatea de prelucrare a produselor a fost stimulata.…

- Dragnea vrea sa sancționeze dur pe cei care importa in Romania produse de proasta calitate printr-un proiect de lege pe care il va depune saptamana viitoare in parlament. Liviu Dragnea va depune saptamana viitoare in Parlament un proiect de lege prin care intenționeaza sa sancționeze dur pe cei care…

- "Cosmarul inceput acum doi ani si jumatate continua. Vedem ca astazi a trecut de Parlament o forma de Cod de procedura penala si o forma de Cod penal care, intr-adevar, nu contine prevederi neconstitutionale observate de Curte, dar contine o gramada din celelalte porcarii prin care Romania devine…

- Liderul de grup al PNL din Camera Deputaților, Raluca Turcan, susține ca liberalii sunt de acord cu temele propuse de președintele Klaus Iohannis la referendum și arata ca Liviu Dragnea are, din acest moment, toate motivele sa se teama.”Președintele Klaus Iohannis cheama romanii sa scape țara…