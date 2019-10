Stiri pe aceeasi tema

- "Lucrul cel mai important pentru Romania, la ora actuala, este pastrarea unui echilibru si a unei functionari normale a statului. Cred ca este mult mai bine sa avem un guvern care sa isi duca mandatul pana la capat si sa fie responsabil in fata alegatorilor la alegerile de anul viitor", a declarat…

- Diplomatul roman Bogdan Aurescu este vehiculat ca varianta de premier daca trece moțiunea de cenzura. Surse parlamentare au zis STIRIPESURSE.RO ca desi Bogdan Aurescu este acum consilierul prezidential al lui Klaus Iohannis pe politica externa, acesta ar putea sa fie propunerea PSD-ALDE-Pro Romania…

- Moțiunea de cenzura inițiata de PNL și intitulata „Ca sa reconstruim Romania, Guvernul Dancila trebuie demis urgent” a fost citita joi dimineața in plenul Parlamentului. Votul asupra documentului a fost stabilit pentru joi, 10 octombrie, desi social democratii au incercat din rasputeri sa-l programeze…

- ”Motiunea trece cu 233 de voturi. In acest moment, ma refer exclusiv matematic, in functie de apartenenta la fiecare partid, PSD nu are aceasta suma de 233 de parlamentari. Asta este o veste proasta. Exista si o veste buna: nici cele cinci partide adunate nu fac 233. Vom vedea joi la motiunea de…

- Potrivit listei de semnaturi ale motiunii de cenzura depusa la cele doua birouri permanente ale Parlamentului, patru alesi ai PSD, doi senatori si doi deputati, au semnat pentru demersul opozitiei. Motiunea a mai primit 95 de semnaturi din partea PNL, 40 de semnaturi de la USR, 30 de semnaturi de la…

- Marele pierzant al momentului politic pe care il traim este Ludovic Orban. Chiar inițiatorul moțiunii de cenzura. Și asta dupa ce, cu sprijinul alianței ALDE-Pro Romania, a reușit sa atinga cifra magica de 233 pe documentul moțiunii de cenzura. Abia de aici incepe jocul. La capatul caruia Ludovic Orban…

- Asa cum era de asteptat, decizia CCR il obliga pe presedinte sa numeasca ministri propusi de primul ministru, dar in acelasi timp il obliga si pe premier sa mearga in fata parlamentului pentru validarea guvernului din moment ce i s-a schimbat structura politica. Cine a castigat si cine a pierdut? Luptele…