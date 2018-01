Stiri pe aceeasi tema

- ”Doresc sa-i informez pe toti absolventii stagiilor de pregatire in rezidentiat care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja transmise de Ministerul Sanatatii catre Directiile judetene de Sanatate Publica inca la sfarsitul lunii decembrie,…

- Medicul Dan Grigorescu isi incepe mesajul prin a atrage atentia ca reactia ministrului Florian Bodog - care afirma ca certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de Sanatate Publica - a venit la doua zile dupa ce el a atras atentia asupra ”umilintei la…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, afirma, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca le transmite absolvenților stagiilor de pregatire in rezidenaiat “care au finalizat aceste stagii in data de 15 decembrie 2017, ca certificatele de medic specialist au fost deja ...

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, precizeaza pe Facebook ca certificatele de medic specialist pentru absolventii de rezidentiat au fost trimise catre Directiile judetene de Sanatate Publica.

- Mihai Lucan era informat despre controale. Fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu, face acuzatii grave la adresa ministrului in functie, Florian Bodog, si a subordonatilor sai, in cazul lui Mihai Lucan. Medicul urolog de la Cluj avea informatori in minister, care ii spuneau cum se desfasoara…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a fost audiat in calitate de martor la DIICOT, in dosarul chirurgului Mihai Lucan. Informatia a fost confirmata de demnitar pe contul sau de Facebook. Initial, Emanuel Ungureanu, vicepresedintele Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor si omul de la care a pornit…

- Directiile de Sanatate Publica din toata tara verifica de acum, in permanenta, panourile stradale care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate, masura luata dupa ce prin tara au fost postate ilegal afise impotriva vaccinarii. Astfel de actiuni ar putea fi sanctionate cu amenzi cuprinse…

- Mai mult, in absenta diplomei de medic specialist, care nu i-a fost inca eliberata nici la doua luni de la sustinerea examenului, nu se poate inscrie nici in Colegiul medicilor, pentru a obtine autorizatia de libera practica care i-ar permite sa se inscrie la concursurile organizate de spitale. Conform…

- Directiile de sanatate publica vor verifica, incepand de joi, toate panourile publicitare care promoveaza campanii de informare pe teme de sanatate publica, dupa ce in unele orase au aparut panouri publicitare cu mesaje impotriva vaccinarii. Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, spune ca a cerut sanctionarea…

- Sistemul de sanatate s-a confruntat in anul 2017 cu o epidemie de rujeola, cu lipsa vaccinurilor, dar si a unor medicamente. Potrivit unei centralizari a INSP, numarul deceselor cauzate de rujeola a ajuns pe 29 decembrie 2017 la 37, numarul cazurilor de rujeola raportate fiind de 10.279. Producatorii…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, catalogheaza ca ”neprofesionista” decizia medicilor de familie de a folosi boala si suferinta pacientilor in negocieri si afirma ca s-au luat masuri pentru debirocratizarea sistemului si pentru finantarea suplimentara. La randul lor, medicii de familie sustin nu au…

- Dreptul asiguratilor la servicii medicale primare decontate din fondurile de sanatate trebuie respectat, afirma Ministerul Sanatatii intr-un comunicat remis presei, dupa ce medicii de familie au anuntat ca isi vor continua protestul si nu vor semna actele aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, ii acuza pe medicii de familie ca folosesc pacienții in protestul pe care l-au demarat in data de 3 ianuarie. „Acest protest a pornit de la o serie de discuții pe care impreuna cu Casa de Asigurari le-am avut. Am facut o suplimentare a sumei acordate medicilor de…

- Pentru a le interzice sa mai șofeze Incepand de la 1 ianuarie, persoanele care sufera de afectiuni cardiace sau de diabet vor putea obtine mai greu (sau deloc) eliberara si reinnoirea permisului de conducere, reiese dintr-un ordin de ministru, la cererea unei directive europene din anul 2016, potrivit…

- Aceștia ar putea fi incadrați in compartimentele cu deficit de personal din direcțiile de sanatate publica. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a avut joi o intalnire cu reprezentanții absolvenților facultaților de Medicina care au obținut punctaj de promovare la examenul de Rezidențiat, insa nu au…

- Clujul are bani pentru un Spital de Copii nou, dar nu are teren. Ministerul Sanatatii nu da bani, conform proiectului de Buget pe 2018 Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, Alin Tise, a declarat ca exista finantare pentru constructia cladirii unui Spital de Copii cu 700 de paturi la Cluj care…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave, in cadrul programului de actiuni prioritare (AP-ARSURI) care asigura fondurile necesare pentru cazurile de mari…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat, marti, ca Romania nu este afectata de problema privind laptele praf contaminat cu Salmonella Enterica, adaugand ca a solicitat preventiv, luni, controale de la Ministerul Sanatatii, in cazul in care se confirma o astfel de situatie.

- Un grup de lucru, care are ca obiectiv regandirea taxei clawback pentru toate medicamentele, inclusiv pentru cele ieftine care risca sa fie retrase de pe piața din considerente economice, va fi inființat in urma discuțiilor la care au participat joi ministrul Sanatații, Florian Bodog, președintele…

- Premierul Mihai Tudose le-a spus, miercuri, jurnalistilor, la Parlament, ca nu il remaniaza pe ministrul Sanatatii, Florian Bodog, din cauza crizei de imunoglobina si ca a fost gasita solutia pentru rezolvarea problemei. Intrebat daca il va demite pe Bodog din cauza crizei de imnuglobina, premierul…

- „La nivelul Ministerului Sanatatii, s-a infiintat o structura de urgenta, care are rolul de a directiona stocurile identificate de imunoglobulina in unitatile sanitare din tara catre cazurile urgente de imunodeficienta primara, care necesita tratament imediat. Va fi infiintata o linie telefonica…

- Printr-o postare publicata pe reteaua de socializare Facebook, ministrul Sanatatii Florian Bodog asigura ca, desi nu se ingrijeste sa fie popular pe retelele de socializare, ia toate masurile necesare pentru asigurarea medicamentelor pe piata. Inclusiv a imunoglobulinei, despre care informeaza…

- Multi romani nu au mai asteptat si au cumparat deja, din farmacii, dozele de vaccin antigripal. Asa ca o buna parte din cele un milion de doze, pentru care statul a platit 11 milioane de lei, ar putea fi distruse, pentru ca nu va mai folosi nimanui. Campania de vaccinare ar fi trebuit sa inceapa…

- Decesul unei persoane din județul Alba, cauzat de lipsa imunoglobulinelor, a determinat un nou schimb dur de replici intre fostul și actualul ministrul al Sanatații. In timp ce Vlad Voiculescu a postat pe Facebook un mesaj in care arata ca inca de acum o luna de zile o petiție adresata ONU avertiza…

- "In aceasta noapte, la ora 04.00, dupa ce a trecut de verificarile de calitate necesare, comanda de 2.200 de flacoane de Pentaglobin a plecat spre toate unitatile spitalicesti din tara. De asemenea, in urmatoarele doua saptamani, vor mai ajunge inca 900 de flacoane de Intratec (100 ml), 6.000 flacoane…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a reacționat dur luni dupa ce fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a anunțat sambata intr-o postare pe Facebook ca o femeie a murit la spitalul Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobuline si ca nu este singurul caz grav, sustinand ca ministerul cunostea…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, și reprezentanții Bancii Mondiale (BM) in Romania au vizitat joi cele doua unitați sanitare bucureștene in care vor fi deschise Centre de Mari Arși pentru copii și adulți.Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Sanatații, ministrul Bodog și reprezentanții…

- Ministerul Sanatații a semnat contractul pentru achiziționarea a 1 milion de doze de vaccin gripal necesare pentru continuarea campaniei de vaccinare antigripala gratuita. Anul acesta, cantitatea de vaccin achiziționata de minister este dubla fața de anul trecut, astfel incat sa asigure vaccinarea unui…

- Ministerul Sanatatii mai spune ca a transmis catre furnizorul de vaccin antigripal cantitatile de doze repartizate fiecarei directii de sanatate publica, iar de saptamana viitoare furnizorul va incepe livrarea in teritoriu. Directiile de sanatate publica vor primi cantitatile de vaccin solicitate,…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, despre scandalul de la rezidențiat. Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a declarat joi, 23 noiembrie, ca nu au existat derapaje in ceea ce privește notarea sau procedura la examenul de rezidențiat desfașurat duminica trecuta, pe 19 noiembrie. El a spus ca s-a respectat…

- REZULTATE REZIDENTIAT 2017. Deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte in Comisia de Sanatate din Camera Deputatilor, ii solicita in interpelare ministrului Florian Bodog sa ii comunice cine sunt persoanele responsabile de la nivelul Ministerului Sanatatii pentru organizarea examenului de rezidentiat.…

- „In sesiunea din 2017, absolventii universitatilor de medicina, medicina dentara si farmacie vor putea concura pe un numar de 3.565 locuri si posturi pentru medicina, 258 locuri pentru medicina dentara si 136 locuri si posturipentru farmacie”, potrivit Ministerului Sanatatii (MS). Conform…

- Conform sursei citate, fata de anii anteriori, vor fi achizitionate cantitati duble de vaccin antigripal, fapt care va permite vaccinarea unui numar mai mare de persoane. Dupa 10 zile de la incheierea procedurii de licitatie electronica, perioada prevazuta prin lege pentru formularea contestatiilor,…

- Ministrul Sanatatii, prof.dr. Florian Bodog, a avut joi o noua intalnire cu producatorii de imunoglobulina, care l-au asigurat ca la sfarsitul saptamanii viitoare, pe piata vor intra 900 de flacoane de imunoglobulina utilizata la tratarea imunodeficientelor primare, fiind in derulare negocieri pentru…

- Vaccinarea copiilor va deveni obligatorie la inceputul anului viitor, deși sunt foarte multe voci ale antivacciniștilor. Romania va avea doua centre noi pentru marele ars, construite in curtea spitalelor ”Grigore Alexandrescu” și ”Bagdasar-Arseni” din București, dar, oricate paturi de mare ars ar avea…

- Conform sursei citate, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, s-a intalnit miercuri cu asociatiile de pacienti si cei mai importanti producatori de imunoglobulina. In timpul intalnirii, s-a stabilit o strategie comuna in ceea ce priveste aprovizionarea cu imunoglobulina a pietei din Romania,…

- EXCLUSIV: Ministrul Sanatații, Florian Bodog, invitat la Apel matinal Ministrul sanatatii Florian Bodog. Foto: facebook.com/florianbodog. Zeci de români au murit anul trecut din cauza gripei, cei mai multi, fiindca nu erau vaccinati. Ministerul Sanatatii anunta ieri ca peste 19.000 de…

- Vaccinarea antigripala va incepe in curand Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca vaccinarea antigripala va începe în cel mai scurt timp, o prima transa, de 20.000 de doze de vaccin, ajunsa în România, fiind directionate catre Directiile de Sanatate Publica.…

- Pentru a susține campania de vaccinare antigripala, ministrul Sanatații, prezent la Forumul Național Pro Imunizare, s-a vaccinat. Potrivit ministerului, campania gratuita de imunizare poate incepe pentru persoanele cu risc ridicat de imbolnavire, avand in vedere ca primele 19.000 de doze au ajung in…

- "Programul AP-Arsuri a fost pus in dezbatere publica anul trecut dupa care a fost retras. Noi l-am reluat. Practic, este vorba despre un ordin de ministru. Dupa ce am incheiat ordinul de ministru cu privire la functionarea unitatilor de arsi mari, am reluat ordinul de ministru cu privire la AP-Arsuri,…

- Ministrul Sanatatii Florin Bodog si viceprim-ministrul Marcel Ciolacu s-au vaccinat antigripal miercuri, la Forumul Pro-Imunizare, care are loc la Palatul Parlamentului, pentru a da un exemplu si pentru a-i indemna pe parinti sa-si vaccineze copiii. „Vorbim de vaccinurile din schema obligatorie…

- Prima cantitate de vaccin antigripal a fost livrata in tara, iar vaccinarea poate incepe, a anunțat, miercuri, ministrul Sanatații, Florian Bodog, el afirmand ca pana la sfarsitul lunii va fi semnat si contractul pentru cantitatea de vaccin necesara pentru tot anul. Ministrul a dorit sa dea un exemplu,…

- Incepand de anul viitor, medicii rezidenti vor beneficia de cresteri salariale semnificative si vor incasa bursele de rezidentiat, pana la intrarea in vigoare a cresterilor salariale, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Sanatatii. 0 0 0 0 0 0 Astfel, medicii rezidenti,…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat joi, la Parlament, ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care sustin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim,…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Vrancea a inceput monitorizarea virozelor respiratorii inregistrate in județ, odata cu debutul sezonului rece. Astfel, potrivit dr. Marina Maiorov, din cadrul DSP Vrancea, in cea de-a doua saptamana de raportare a virozelor respiratorii in județul Vrancea, nu…

- Vaccinarea antigripala a populației din grupele de risc va incepe la sfarșitul lunii octombrie sau la inceputul lunii noiembrie, a declarat vineri, la Deva, ministrul Sanatații, Florian Bodog. El a precizat ca, in prezent, a fost finalizata procedura pentru achiziția unei prime cantitați de vaccin,…

- Proteste ale sindicalistilor de la Ambulanta Foto: Adriana Turea Sindicatele de la Ambulanta picheteaza sediile ministerelor muncii, sanatatii si de finante. Sindicalistii se tem ca le vor scadea veniturile de anul viitor, în urma aplicarii noului regulament de sporuri elaborat…

- Motiunea simpla intitulata “PSD dauneaza grav sanatatii” a fost supusa miercuri votului in plenul Camerei Deputatilor fiind respinsa. Advertisement UPDATE 12.24: Motiunea intitulata “PSD dauneaza grav sanatatii”, semnata de 102 parlamentari ai PNL, USR si PMP, a fost respinsa miercuri de deputati. Motiunea…

- Premierul Mihai Tudose a anuntat ca saptamana aceasta va avea loc o remaniere guvernamentala. Potrivit unor surse citate de HotNews.ro, vicepremierul Marcel Ciolacu va fi numit la Ministerul Dezvoltarii in locul lui Sevil Shhaideh. 0 0 0 0 0 0 Dupa ce va face aceasta mutare, Mihai Tudose,…