Stiri pe aceeasi tema

- Conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri reprezinta o sursa de incertitudini și riscuri crescute la adresa perspectivei inflației, iar accentuarea deficitului de cont curent devine tot mai preocupanta, a declarat joi guvernatorul BNR Mugur Isarescu, conform Mediafax.Isarescu…

- Firma de panificatie/distributie din Timisoara angajeaza nedeterminat: muncitori, brutari (cocator, framantator), sofer distributie panificatie si gestionar depozit. – Se deconteaza transportul extern – Se acorda tichete de masa, sporuri si bonusuri – Venituri…

- Grupul Purcari Wineries a incheiat primul semestru din 2019 cu venituri de 87,7 milioane lei, in crestere cu 25% si un profit net de 17,1 milioane lei, cu 7% mai mare decat in perioada similara din 2018.

- Principalele incertitudini si riscuri asociate perspectivei inflatiei decurg din conduita viitoare a politicii fiscale, iar evolutia deficitului de cont curent este preocupanta, se arata intr-un comunicat al Bancii Nationale a Romaniei remis luni AGERPRES, dupa sedinta Consiliului de Administratie pe…

- ​Principalele incertitudini si riscuri asociate perspectivei inflației provin din conduita viitoare a politicii fiscale și a celei de venituri, iar evoluția deficitului de cont curent este preocupanta, a spus luni Guvernatorul BNR in cadrul briefingului de presa care a urmat deciziei de menținere a…

- Inspectorii ANAF au descoperit in primul semestru al anului romani cu venituri suplimentare nedeclarate de 89.629.312 lei (circa 20 milioane euro), potrivit unui raport al ANAF. Inspectorii ANAF au facut 17 sesizari penale, dupa verificarea a 123 de persoane fizice. Impozitul pe venit și obligații fiscale…

- Inspectorii ANAF au descoperit in primul semestru al anului romani cu venituri suplimentare nedeclarate de 89.629.312 lei (circa 20 milioane euro), potrivit unui raport al ANAF. Inspectorii ANAF au facut 17 sesizari penale, dupa verificarea a 123 de persoane fizice. Impozitul pe venit…

- Ieri a fost marcata Ziua mondiala a creierului, in fiecare an fiindu-i atribuita o tema diferita. Alegerea datei corespunde cu fondarea Federatiei Mondiale de Neurologie, la 22 iulie 1957. In al 62-lea an de activitate, organizatia si-a concentrat eforturile asupra migrenei, o afectiune omniprezenta…