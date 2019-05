In februarie, BNR a crescut de la 2,9% la 3% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an si a estimat un nivel de 3,1% pentru finalul lui 2020.

Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a crescut si in aprilie, la 4,11%, dupa ce urcase in martie la 4,03%, in conditiile in care cartofii s-au scumpit cu 32,33% doar in ultimele patru luni, potrivit datelor publicate recent de Institutul National de Statistica (INS).

Stimularea cererii interne peste potentialul economiei si cresterea pretului petrolului au pus presiune pe inflatie, potrivit…