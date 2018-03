Blockchain business: Ark, "podul" dintre Bitcoin si Ethereum

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2017 poate fi caracterizat intr-un singur cuvant prin conceptul de criptomoneda. Lumea parca a fost vrajita de saltul urias realizat de Bitcoin si de celelalte monede secundare, de genul Ethereum sau Ripple, si a investit masiv in valuta viitorului. Pentru cei care, totusi, nu au vrut sa cumpere,…

- Divorturile sunt neplacute, dar criptomonedele le transforma intr-un adevarat cosmar. Monedele virtuale precum Bitcoin si Ethereum au devenit o provocare pentru avocatii britanici, deoarece sunt marcate de volatilitate si secretomanie si „prelungesc” agonia despartirii. Popularitatea crescanda a Bitcoin-ului…

- Cinci startup-uri blockchain care s-au finantat prin intermediul ICO (oferta initiala de monede) au creat un fond de investitii de 100 de milioane de dolari pentru a ajuta alte proiecte care se bazeaza pe tehnologia criptomonedei Ethereum.

- Dupa mai mult de o luna de speculatii, compania de transfer de bani Western Union a anuntat ca evalueaza tehnologia blockchain si ca testeaza tranzactii prin tehnologia companiei Ripple, start-up-ul din spatele criptomonedei cu acelasi nume, potrivit Bloomberg. „Ne uitam in special la modalitatea…

- UNICEF a lansat un proiect prin care indeamna impatimiții de jocuri video sa ”imprumute” puterea de procesare a placilor lor vide pentru a mina Ethereum, a doua moneda virtuala ca popularitate din lume, dupa Bitcoin. Scopul il constituie ajutarea copiilor din Siria, scrie The Guardian . Proiectul se…

- Autoritatile de la Beijing planuiesc sa blocheze accesul la site-urile care au legatura cu criptomonedele in cea mai noua miscare de a controla ceea ce Beijingul considera o investitie riscanta, raporteaza agentia de presa de stat din China, conform The Wall Street Journal. Autoritatile…

- Minerii de bitcoin care au decis sa mai ramana in joc in mijlocul scufundarii preturilor ar putea sa afle in curand ca fantana s-a uscat, relateaza Bloomberg. O scadere de aproximativ 70% de la mijlocul lui decembrie incoace a facut profitabilitatea sa scada enorm. Scazand pana la pragul…

- Bitcoin a scazut luni pentru a cincea zi consecutiv, cu peste 20%, sub nivelul de 7.000 de dolari pe unitate, pentru prima oara din noiembrie, iar alte monede digitale i-au urmat tendinta, dupa ce banca britanica Lloyds s-a alaturat unui numar tot mai mare de institutii financiare care au interzis…

- Criptomonedele, in special Bitcoin, Ethereum si Monero, sunt folosite din ce in ce mai mult de infractorii cibernetici. Acestea constituie in prezent principala modalitate de plata folosita pentru operatiunile pietelor dezvoltate in Darknet si pentru incasarea rascumpararilor in cazurile de santaj online.…

- Potrivit unui indice compozit calculat de Bloomberg, bitcoin, cea mai importanta moneda virtuala la nivel mondial, a scazut luni, la New York, cu pana la 16%, la 7.175 dolari pe unitate. Bitcoin s-a devalorizat cu peste 60% fata de un nivel record de 19.511 dolari pe unitate atins in decembrie. Si alte…

- Coreea de Sud planuieste sa ceara bancilor locale sa lanseze un sistem care sa foloseasca numele real pentru tradingul criptomonedelor si care poate urmari tranzactiile, anonime pana acum, intr-un efort al tarii de a reduce specula si activitatile criminale legate de criptomonede, scrie Associated…

- Presedintele companiei Starbucks, Howard Schultz isi profine sa utilizeze tehnologia criptomonedelor si a blockchain-ului in viitor, potrivit Time. Shultz a transmis pentru publicatie ca Starbucks, care a adoptat devreme platile prin intermediul smartphone-ului, si-a propus sa profite in…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro propune o analiza deosebit de interesanta pentru cei care au investit in diversele monede virtuale și care doresc sa știe care este valoarea reala de piața a acestora.Digi24: Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ…

- Mai mult de 100 de miliarde de dolari au disparut pur si simplu din valoarea de piata in doar 24 de ore, potrivit Digi 24. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a ajuns astazi la aproximativ 400 de miliare de dolari. Bitcoin ul, cea mai populara moneda virtuala, scazuse la un moment dat cu 10…

- Criptomonedele au patruns in ultimele cateva luni in „mainstream”, iar odata cu familiarizarea publicului cu acest concept au inceput sa apara si multe organizatii care sa atraga oamenii spre acest domeniu. YouTube si Facebook s-au umplut brusc de reclame la tot felul de afaceri mai mult sau mai putin…

- Axel Weber, presedintele UBS Group a transmis ca banca elvetiana nu va include bitcoin in serviciile sale deoarece reglementarea prin care trece aceasta piata ar putea duce la scaderi masive ale critpomonedei, potrivit Fortune. „Acesta este un moment in care pretul este neclar”, a transmis…

- Exchange-ul japonez Coincheck ofera clientilor despagubiri de 426 de milioane de dolari dupa ce 530 de milioane de criptomonede NEM au fost furate in urma unui atac cibernetic, potrivit Wall Street Journal. In cadrul unui comunicat publicat pe website-ul companiei, Coincheck a transmis ca…

- Howard Schultz a spus ca Starbucks, una din primele companii care au adoptat plațile prin smartphone-uri, este poziționata sa profite in anii urmatori, deoarece criptomonedele - și tehnologia sa de baza cunoscuta sub numele de blockchain - devin din ce in ce mai raspandita in randul consumatorilor.…

- Lumea criptomonedelor se extinde din ce in ce mai mult. odata cu ea investitorii in monede digitale iși construiesc averi de sute de milioane. In 2017, Bitcoin a trecut printr-o creștere spectaculoasa – de la 830 de dolari la 19.300. In momentul de fața, ajunge undeva pe la 10.500 de dolari. Ethereum a…

- Stripe, firma prin care peste 100.000 de business-uri fac tranzactii online, planuieste sa renunte la platile in bitcoin pe care le integrase in serviciile sale, potrivit BBC. Printre argumentele companiei se numara faptul ca utilizatorii de bitcoin privesc moneda digital mai mult ca pe…

- Mii de soferi îsi pun viata în pericol de fiecare data când traverseaza podul peste râul Aries, aflat pe DN1 la iesirea din municipiul Turda spre Alba Iulia. Are structura de rezistenta afectata de greutatea masinilor si placa de susținere a trotuarului fisurata. Construit…

- Joseph Stiglitz, reputatul economist castigator al Premiului Nobel pentru Economie si unul dintre cei mai respectati profesori universitari, nu este un fan al monedei virtuale bitcoin. Stiglitz a cerut ca moneda virtuala sa fie „scoasa in afara legii”, spunand ca este utilizata mai ales in scopuri…

- Cum pot sa investesc in criptomonede? Ce este un ICO? Ce este un wallet? Cand este cel mai bun moment sa cumperi? Care este diferenta dintre un portofoliu de actiuni si un portofoliu de criptomonede? Raspunsurile la cele mai frecvente intrebari cu care se confrunta investitorii atunci cand vor sa…

- In timp ce cursul aurului stagneaza de ceva timp la un nivel de circa 1.200 euro, valoarea monedei virtuale a explodat: in luna mai, un Bitcoin valora peste 2.500 euro, iar in decurs de un an, valoarea a crescut de 10 ori, depașind pragul de 10.000 de euro. In 2011, un Bitcoin valora aproximativ zece…

- Intr-un interviu acordat CNBC inaintea viitorului Forum Economic Mondial din Davos, Elveția, unde Shiller va tine un discurs, autorul celei mai bine vandute carți "Irrational Exuberance" a spus ca Bitcoin "nu are deloc valoare decat daca exista un consens comun ca acesta are valoare." Shiller a comparat…

- Cea mai populara moneda virtuala a scazut intr-o zi cu 20%, la minimul ultimelor 6 saptamani. Dupa ce marti a coborat sub 12000 de dolari, ieri a pierdut inca 1.200 de dolari din valoare si se indreapta spre pragul de 10.000 dolari. Nici rivalii digitali stau bine, Ethereum si Ripple au scazut in line…

- Moneda digitala Bitcoin, cea mai cunoscuta din lume, a scazut masiv pe platformele de tranzacționare online, pana la 10.200 de dolari pe unitate, dupa ce China a luat mai multe masuri impotriva monedelor digitale și minarii acestora, in vreme ce Coreea de Sud are in plan interzicerea lor pentru a proteja…

- Anuntul unui nou atac informatic care a permis furtul de monede Bitcoin pastrate de utilizatorii serviciului BlackWallet si zvonurile intre timp confirmate de autoritatile sud-coreene, cum ca ar pregatii interzicerea partiala a tranzactiilor virtuale, au cauzat prabusirea cotatiei principalelor monede.…

- Preturile unora dintre cele mai populare criptomonede au fost in picaj luni, 8 ianuaria 2018. Motivul, se pare, ar fi fost ca popularul site coinmarketcap.com a eliminat din platforma datele in urma tranzactiilor din Coreea de Sud. Platforma coinmarketcap.com a eliminat luni datele tranzactiilor…

- Jamie Dimon, CEO-ul JPMorgan Chase spune ca regreta ca a numit criptomoneda bitcoin „o frauda”, potrivit Financial Times. Directorul executiv al JPMorgan Chase a ameliorat comentariile pe care le-a facut in cadrul unei conferinte din luna septembrie, spunand in cadrul unui unui interviu…

- Bitcoin pomitea in urma cu cativa ani viitorul tranzactiilor online, insa limitele tehnologice ale sistemului blockchain par sa tina criptomoneda atat de mult pe loc, incat mai multe companii renunta la aceasta metoda de plata. De curand Valve, compania din spatele sistemului de distributie digitala…

- Aplicația de chat Telegram va lansa o moneda digitala proprie, operațiune in timpul careia va strange bani pentru finanțarea platformei, scrie TechCrunch . Monedele digitale au fost vedeta sfarșitului de an in 2017, cand Bitcoin ajunsese aproape de 20.000 de dolari pe unitate . De asemenea, o alta moneda,…

- Dogecoin, o moneda virtuala destinata unui caine celebru de pe internet, a ajuns sa aiba o valoare totala de peste un miliard de dolari, scrie CNBC . Datele de pe site-ul CoinMarketCap arata ca Dogecoin are acum o capitalizare totala de 1,22 miliarde de dolari la momentul scrierii acestui articol. Valoarea…

- 2017 a fost, cu siguranta, anul criptomonedelor. De la Bitcoin la Ethereum, si la celelalte 100 de iteratii de monede virtuale care conteaza, valuta virtuala a cunoscut un boom mai mult decat semnificativ in anul care tocmai s-a incheiat.

- Pentru cumpararea monedelor Bitcoin, Ethereum si a altor criptovalute exista sisteme adaptate (Bitstamp, Kraken) care sunt adeseori prea complexe pentru investitorul obisnuit. Daca ar fi trebuit eu sa cumpar monede bitcoin, ethereum sau alta criptovaluta cu ajutorul acestor sisteme, cel mai probabil…

- Atrasi de potentialul in crestere pentru a face profit din generarea si vanzarea de monede virtuale, tot mai multi hackeri inlocuiesc atacurile de tip phishing pentru furtul si valorificarea datelor confidentiale cu o tactica mult mai discreta, de a infiltra pe ascuns scripturi de tip coin-mining in…

- Multiplele masuri de securitate folosite de Blockchain, tehnologia care sta la baza monedei virtuale, fac aproape imposibila accesarea a aproape un sfert din monedele Bitcoin generate, fiind deja celebru cazul unui galez care si-a aruncat harddisk-ul calculatorului folosit pentru minarea a

- O agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de proprietati in ansambluri rezidentiale noi anunta posibilitatea de a incheia tranzactii si in bitcoin, pe fondul cresterii popularitatii monedei virtuale. „Intrucat am observat o crestere a numarului de romani activi in piata bitcoin, dintre care…

- In aceste zile febra bitcoin pare sa fi cuprins toata lumea. Zi de zi presa scrie despre noile recorduri atinse de moneda virtuala, iar oamenii cred ca investitiile in aceasta criptomoneda sunt o cale rapida spre bogatie. In SUA oamenii au inceput sa foloseasca cardurile de credit si sa contracteze…

- Tranzactiile Futures pe cea mai populara criptomoneda din lume, lansate luni pe piata CBOE Global Markets Inc., au marit cotatia Bitcoin cu 26% in sesiunea de debut, declansand doua opriri temporare de tranzactionare menite sa calmeze piata, relateaza Bloomberg.com. Volumul initial a depasit asteptarile…