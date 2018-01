Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut mai bine de sapte ani de la moartea regretatului poet Adrian Paunescu, dar familia si prietenii apropiati nu l-au uitat. Si, in cele mai importante momente din an, acestia merg la mormantul artistului ca sa-i aduca un omagiu sau sa se reculeaga. Asa s-a intamplat si in prima zi de Craciun,…

- Seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, s-a intalnit duminica, 24 decembrie, in baza militara din Mihail Kogalniceanu, cu secretarul Fortelor Navale Americane, Richard Spencer, si cu comandantul Corpului de Infanterie Marina al SUA, generalul Robert Neller. Potrivit unui…

- Un roman si mama lui au fost in autobuzul implicat intr-un accident teribil pe o autostrada din Germania. La scurt timp dupa aflarea vestii ca autobuzul era inmatriculat in Romania si in el erau 51 de persoane, Razvan, una dintre victime, a postat cateva imagini pentru a-si anunta prietenii ca este…

- Noua companie de turism Need Tour va oferi, in anul 2018, curse charter de vacanța din Suceava catre Turcia, in Antalya, dar și catre Egipt.Tour operator cu renume in Turcia, Need Tour s-a lansat in mod oficial pe piata de turism din Romania printr-un eveniment care a avut loc la Poiana Brașov, in ...

- Trupul neinsufletit al Regelui Mihai se afla din nou la Bucuresti, dupa ce a fost depus la Castelul Peles din Sinaia. Cei care vor dori sa depuna flori si sa se inchine la catafalcul Regelui vor putea veni la Sala Tronului de la Palatul Regal joi, intre orele 8.00 si 22.00 si vineri, intre orele 8.00…

- Pentru soferii care circula fara rovinieta, fapta se va prescrie in patru luni, nu in sase, cum este acum, iar amenda nu va mai fi insotita de o dovada. Sunt prevederi dintr-un proiect de lege ce ar putea primi, marti, vot final, la Camera Deputatilor. Este vorba despre proiectul de lege pentru modificarea…

- Oana Zavoranu socheaza din nou cu marturisiri tulburatoare. Pentru ca nu a reusit sa se desparta de motanelul Marty, pe care l-a iubit enorm, Oana l-a dezgropat, l-a tinut la congelator si apoi l-a impaiat. Diva a povestit totul, cu lux de amanunte, pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania. A (VEZI…

- Nadine, care s-a intors pe bancile șoclii la 40 de ani, a facut publica prima imagine cu ea la liceu. Nadine, pe numele ei intreg Nadine Voindrouh, care anul acesta a implint 40 de ani, s-a facut remarcata in showbiz-ul din Romania dupa ce a partcvipat la show-ul „Școala Vedetelor”. Ulterior, vedeta…

- Doi moldoveni au murit, iar cinci au fost raniti, intr-un grav accident produs in judetul Harghita, Romania. Victimele se aflau intr-un microbuz de pe cursa Praga - Orhei. Din cauza ninsorii si a poleiului, vehiculul a derapat de pe traseu, s-a lovit intr-un stalp si s-a rasturnat.

- Delia are un apartament in care beneficiaza de tot confortul și care este aranjat exact așa cum și-a dorit artista. Delia, care a fost desemnata „Best Pop Artist” la Gala Elle 2017 , este una dintre cantarețele din Romania care se bucura de cel mai mare succes la public. A scos hit dupa hit, iar fanii…

- Imagini rare care il infațișeaza pe fostul suveran al Romaniei, Mihai I, au fost scoase din arhiva! De-a lungul timpului, s-a vorbit mult despre plecarea Regelui Mihai din Romania. S-a spus ca fostul suveran, decedat, marți, la varsta de 96 de ani, ar fi parasit țara cu un tren plin cu aur.Acum…

- Fostul ministru de Interne Cristian David a fost condamnat la 5 ani de inchisoare cu executare de magistrații instanței supreme, dupa trei amanari. Judecatorii au decis și confiscarea sumei de 500.000 de euro ce a reprezentat mita primita.

- Ovidiu Anton, rockerul roman care a ramas acasa dupa ce s-a calificat la finala Eurovision 2016, asta din pricina datoriilor acumulate de televiziunea publica fața de EBU (European Broadcasting Union), forumul superior stațiilor europene de televiziune, s-a hotarat. Nu se mai bazeaza pe niciun sprijin…

- In weekend-ul recent incheiat, Elena Basescu si Catalin Tomata si-au ”oficializat” relatia la NUBA, un select club de noapte, unde au iesit sa se distreze. EBA a trecut, in mod clar, peste divort si acum se bucura din plin de povestea de dragoste in care este implicata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca premierul Mihai Tudose da „replici nepotrivite” colegilor din partid, incepand cu perioada in care s-a antepronuntat in cazul fostului ministru al Dezvoltarii, Sevil Shhaideh, si fostului ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, numindu-le „penale”,…

- Cei peste 88.000 de turiști romani care au plecat in diverse destinații din țara in minivacanța de 1 Decembrie au cheltuit aproximativ 9,4 milioane de euro pe cazare și servicii de masa, reiese dintr-o analiza a Federației Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). „Pentru prima oara dupa 1989, pachetele…

- Din calculele FPTR, cheltuiala medie pentru cazare si mesele incluse a turistilor romani care au preferat destinatiile interne a fost de aproximativ 350 de lei pe sejur, in crestere cu 5% fata de anul trecut. Cheltuielile suplimentare, cu drumul si distractia, au fost in medie, de 300 lei pe sejur,…

- Primul bucatar de televiziune, Petrisor Tanase, a lasat ”figurile” de master chef. Omul s-a reprofilat și livreaza acasa, pe comanda, ”mancare de spital”, gatita pentru anumite regimuri medicale. Director al Școlii de Arta Culinara și cel mai bun bucatar și cofetar roman intre 1986 și 1988, dar și primul…

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor, Paul Ryan, a semnat scrisoarea de invitatie adresata lui Trump, precizand ca "noul an va aduce ocazia de a face bilantul privind progresele realizate, dar si de a prezenta eforturile ce raman de facut pentru poporul american". Starea Uniunii este un…

- Monica Iacob – Ridzi, fostul ministru al tineretului din Romania, va fi eliberata condiționat, dupa ce judecatorii Tribunalul Cluj i-au admis cererea in acest sens. Ea se afla in spatele gratiilor de doi ani si opt luni din pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru abuz in serviciu. De la penitenciarul…

- La 30 de ani, constanteanca s-a retras din activitate. Daca in 2017, ea a devenit campioana europeana, acasa, la Cluj, in schimb, ultima ei aparitie oficiala in competitie a avut loc la peste 11.000 de kilometri de Romania.

- Trupul neinsufletit al Stelei Popescu a fost depus la teatrul „Constantin Tanase”, acolo unde rudele, prietenii, colegii de scena, dar si toti romanii care au iubit-o au ocazia sa isi ia ramas bun de la marea actrita. Dis de dimineata, sute de oameni au venit sa-i aduca un ultim omagiu marii doamne…

- Stela Popescu a debutat pe micile ecrane in 1958, in ”Alo? Ați greșit numarul”, o comedie romatica, de situații, cu accente de muzical. La 23 de ani, joaca alaturi de Iurie Darie ori Ștefan Tapalaga rolul Veronicai, o studenta la sport. Pelicula este una eveniment, deoarece, in 1958 - anul retragerii…

- Rectorul UMF a declarat ca scandalul de la examenul de rezidențiat din București a fost provocat de o eroare tehnologica. El a combatut ideile exprimate pe Facebook de fostul ministru al sanatații, Vlad Voiculescu, cel care a sugerat ca in spatele acestui scandal e o crasa lipsa de profesionalism.…

- Fostul ministru de Externe Titus Corlațean a apreciat ca Romania nu este primita in spațiul Schengen și nu reușește sa scape de monitorizarea MCV din cauza intereselor politico-financiare ale marilor puteri.

- Adrian Ilie și Sabin Ilie au fost prezenți ieri, la sala din Chiajna, acolo unde s-a jucat un meci omagial in memoria lui Daniel Prodan. Steaua '96 și Romania '96 s-au infruntat și au terminat la egalitate, 2-2. Evenimentul a oferit cateva imagini memorabile cu foștii mari fotbaliști ai Romaniei. Cei…

- Presedinta Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, ii adreseaza fostului ministru al Justiției, Monica Macovei șase intrebari cu privire la declaratiile facute de aceasta in cazul SIPA, judecatoarea dorind sa afle, printre altele, de unde știa fostul ministru al Justitiei…

- Imagini greu de crezut au fost surprinse într-o comuna din județul Vaslui, unde o femeie, bolnava de diabet și inconștienta, a fost dusa cu caruța la ambulanța, dupa ce mașina nu a mai putut înainta din cauza drumului dificil.

- Tragedia de la Lugoj, in care un etaj intreg al unui camin de nefamiliști a fost devastat de o explozie, a fost surprinsa de camerele de supraveghere din zona. O persoana a fost grav ranita in urma deflagrației, iar zece garsoniere au fost distruse. Vineri, 3 noiembrie, o butelie defecta a explodat…

- Florin Burhala, investitor pentru cateva luni la Otelul Galati, a fugit din Australia si, in prezent, este vanat de fisc pentru o datorie de trei milioane de euro. Milionarul roman a revenit in Romania, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu ”ascunzatoarea”…

- Generalul SRI in rezerva Dan Constantin Grigoriu este un personaj misterios, care si-a capatat aura unui apropiat al cercurilor deosebit de influente in afacerile la nivel inalt de la noi. CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania , l-a filmat, recent, pe asa-zisul general multimilionar in mijlocul unor…

- Curtea de Apel Bucuresti l-a condamnat miercuri, 1 noiembrie, pe Sergiu Lucinschi, fiul fostului presedinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la santaj si instigare la fals in declaratii.

- Traficul rutier din Pasul Tihuța, situat la cota 1.200, la limita dintre județele Bistrița-Nasaud și Suceava, se desfașoara în condiții de ninsoare viscolita, potrivit unei informari remise de Instituția Prefectului.

- Dosarul a fost trimis in instanta pe 13 septembrie iar un magistrat de camera preliminara va discuta joi masuri si exceptii in cadrul procesului. Potrivit DNA, in perioada septembrie 2010 - februarie 2012, Valerian Vreme, in calitate de ministru al Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,…

- Generalul in rezerva Dan Constantin Grigoriu este un milionar din categoria celor care nu apar in statisticile oficiale si un personaj deosebit de discret. Puternic ancorat in serviciile secrete, chiar el fiind unul dintre ”profesorii” unui personaj arhicunoscut din SRI, ”domnul general” este extrem…

- Babi Minune este, fara indoiala, unul dintre cei mai cunoscuți maneliști din Romania. El a reusit sa cucereasca publicul cu talentul sau, insa cum arata acesta inainte de a deveni celebru? Reporterii Spynews.ro au intrat in posesia unor fotografii-document cu artistul.

- CIAO.ro dezvaluia, in exclusivitate,A AICI , relatia Elenei Basescu cu tanarul Catalin Tomata. La randul sau,A CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi informatii incendiare despre noul partener al Elenei Basescu. El s-a iubit cu nimeni alta decat Corina Corolevschi, actuala "nora" a…

- Litoralul romanesc, cu plajele de la Marea Neagra, isi arata in fotografiile de colectie o fata salbatica la inceput de secol XX, apoi ingrijita in anii ‘60-’70, cand a inceput sa se dezvolte.

- Fostul campion national de raliu, Mihai Leu, s-a urcat la volanul unei masini de curse si a concurat in ultima etapa a Campionatului National de Viteza in Coasta, desfasurata in acest weekend la Brasov. Nu planuia sa revina la curse, dar in momentul in care i s-a propus sa conduca un Ferrari de 600…

- Conducerea Spitalului Judetean Tulcea a deschis o ancheta in acest caz, pentru a vedea cum s-a petrecut totul. Directorul institutiei, Tudor Nastasescu, a declarat, sambata, ca barbatul care este cazut in UPU este cunoscut pentru ca vine foarte des la spital, din cauza consumului de substante…

- Atentionarea cod galben de ploi, lapovita si ninsoare pentru România intra în vigoare în 7 octombrie, ora 3.00 si va fi valabila pâna în 9 octombrie ora 21.00. Zone afectate: Oltenia, vestul Munteniei, sudul Transilvaniei, centrul Moldovei. La munte, în…

- Consiliul Concurentei a sanctionat 11 companii cu amenzi in valoare totala de 3,67 milioane lei (aproximativ 798.626 euro) pentru incheierea unor intelegeri anticoncurentiale pe piata exploatarii repartitoarelor de costuri pentru incalzire, potrivit News.ro.Citeste si: Taxele auto, pe masa…