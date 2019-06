Stiri pe aceeasi tema

- Sapte gospodarii au fost inundate, in noaptea de luni spre marti, in localitatea Cincsor din comuna Voila, judetul Brasov. Apa scursa de pe versati a intrat in doua bucatarii si mai multe pivnite, astfel ca pompierii din Fagaras si cei ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul…

- Peste 100 de gospodarii din judetul Arad au fost afectate de inundatiile provocate de ploile torentiale din ultimele 24 de ore, iar cateva familii au fost evacuate din case, in comuna Barzava, unde au fost inundate aproape 30 de locuinte. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii…

- Peste 20 de gospodarii din sapte comune si din municipiul Pitesti au fost inundate in ultimele 24 de ore, pompierii intervenind in continuare in patru localitati pentru diminuarea efectelor inundatiilor, a anuntat, marti, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, potrivit Agerpres. "Pentru…

- Zece gospodarii din localitatea Camarzana au fost inundate ca urmare a scurgerilor de pe versanti, a informat marti, printr-un comunicat de presa, Institutia Prefectului Satu Mare, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip, a convocat sedinta extraordinara…

- Patru persoane din localitatea Suseni - doua femei, un barbat si un bebelus de patru luni - au fost evacuate din locuinta de pompieri, in noaptea de luni spre marti, din cauza inundatiilor care au afectat imobilul, apa intrand in alte zeci de pivnite din sat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Bilantul efectelor inregistrate la nivel national, in ultimele 24 de ore, pe fondul vremii nefavorabile arata ca 26 de localitati din judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures si Timis au fost afectate de vremea rea si pompierii militari impreuna cu autoritatile locale au intervenit pentru evacuarea…

- Pompierii prahoveni au intervenit, marti, pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii inundate, precum si pentru indepartarea unor copaci doborati de vant pe carosabil, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), informeaza Agerpres.ro.Citește și: Rasturnare…

