Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul victimelor taifunului Lekima, care a lovit estul Chinei, a ajuns duminica la 28 de morti si 20 de disparuti, conform presei chineze. Ploile torentiale au dus la evacuarea a peste 1 milion de persoane si au declansat o alunecare de teren, conform Agerpres.

- Bilantul victimelor taifunului Lekima, care a lovit estul Chinei, a ajuns duminica la 28 de morti si 20 de disparuti, conform presei chineze, dupa ce ploile torentiale au dus la evacuarea a peste 1 milion de persoane si au declansat o alunecare de teren, transmite Reuters. Taifunul Lekima a ajuns deasupra…

- Optsprezece persoane au murit si alte 14 au disparut in urma unei alunecari de teren cauzata de taifunul Lekima, in estul Chinei, conform unui nou bilant, a anuntat, sambata, televiziunea nationala, informeaza AFP.

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 sunt date disparute in urma ravagiilor produse de taifunul Lekima care a lovit teritoriul Chinei, potrivit televiziunii publice citata sambata de EFE.Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia…

- Cel putin 13 persoane au murit si alte 16 sunt date disparute in urma ravagiilor produse de taifunul Lekima care a lovit teritoriul Chinei, potrivit televiziunii publice citata sambata de EFE. Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia…

- Potrivit postului CGTN, care citeaza autoritatile locale, victimele s-au inregistrat in provincia Zhejiang, unde taifunul a atins uscatul in cursul diminetii. Victimelor din China li se adauga si un barbat in varsta de 64 de ani din Taiwan, care a cazut dintr-un copac in timp ce taia cracile ca…

- Numarul deceselor in urma unei alunecari de teren care a ingropat la inceputul saptamanii un sat din sud-vestul Chinei a crescut duminica la 29, alte 22 de persoane fiind date in continuare disparute, a informat duminica agentia nationala de stiri Xinhua, citata de AFP. Potrivit Xinhua,…

- Treisprezece persoane au decedat, iar alte 199 au fost ranite in urma unui seism cu magnitudinea 6 produs luni seara in provincia Sichuan din sud-vestul Chinei, a anuntat marti Ministerul pentru Situatii de Urgenta, citat de agentia Xinhua. 20 de persoane ramase blocate sub daramaturi…