Bilanţul deceselor provocate de ciclonul Titli în estul Indiei a ajuns la 57 Bilantul deceselor provocate de ciclonul Titli in statul Odisha, din estul Indiei, a ajuns la 57, au declarat joi oficiali guvernamentali locali, citati de Xinhua. Ciclonul a provocat o pierderi de circa 300 de milioane de dolari americani, a declarat un purtator de cuvant al guvernului local. Titli a atins uscatul saptamana trecuta in Odisha si in statul vecin Andhra Pradesh, insotit de rafale de vant care au atins 165 kilometri/ora. Ciclonul a provocat pagube extinse in cele doua state, culcand la pamant numerosi copaci si stalpi de electricitate. Potrivit oficialilor guvernamentali din Odisha,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

