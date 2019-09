Biblioteca Judeteana I.N. Roman“ Constanta, un nou proiect editorial - volum dedicat primei reviste literare dobrogeane, Ovidiu“

Stiri pe aceeasi tema

- Instituția Prefecului Satu Mare in colaborare cu Biblioteca Județeana Satu Mare, Biblioteca Județeana „George Coșbuc” Bistrița-Nasaud și Asociația Civica „Tempora” Satu Mare organizeaza luni, 29 iulie 2019, cu incepere de la ora 1100, in gazduirea Cercului Militar Satu Mare, un dublu eveniment editorial.…

- Cartea salveaza vieți. Este numele unei campanii umanitare inițiata de „Rima Special” in colaborare cu Asociația „Child’s Life” pentru salvarea Serenei, o fetița, eleva in clasa a -VIII-a la școala „Nicolae Tonitza” din Constanța, diagnosticata cu o boala teribila, mielita transversa, o afecțiune a…

- Aproximativ 20 de ani sunt cuprinși in colecțiile de fotografii și machete expuse in foaier prin care se dorește a fi evidențiat Aradul, imediat dupa Marea Unire, adica dupa 1920. Atunci, Aradul a deținut un rol esențial in dezvoltarea economica, sociala, culturala din țara și s-a integrat…

- O carte, de orice fel ar fi ea, se adreseaza ochiului minții in primul rand. Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba va invita miercuri, 26 iunie 2019, ora 17, la o noua intalnire cu literatura in cadrul clubului de lectura LecturALBA. Propunerile lunii iunie sunt Jurnalul…

- In perioada 20 iunie-9 septembrie 2019, la parterul Bibliotecii Județene „Marin Preda” Teleorman, instituție aflata sub autoritatea Consiliului Județean Teleorman, va fi deschisa expoziția „Cartea de vacanța”. Devenita tradiționala, aceasta activitate vine in intampinarea petrecerii timpului liber al…

- Vineri, 30 mai, la orele pranzului, Sala de Conferinte a Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu” Arges s-a dovedit a fi neincapatoare pentru multimea dornica sa participe la o lansare de carte mult asteptata – „Memoria muzicala argeseana si musceleana. Dictionar”, autoare Lucretia Picui. Fiind un proiect…

- In prag de vacanța de vara, Biblioteca Județeana ,,Lucian Blaga” Alba vine cu o noua propunere inedita de petrecere a timpului liber pentru preșcolari și elevi. Noul proiect ce se va implementa in perioada iunie – decembrie iși propune sa-i familiarizeze pe aceștia cu serviciile oferite de biblioteca,…

- Sambata, 08 iunie 2019, incepand cu ora 11:00, Casa S.U.I.T.A, sediul Asociației Autism „Cezar Nicolae”, str. Petru Vulcan, nr. 55, din Constanța, este gazda unui eveniment dedicat copiilor diagnosticați cu diferite afecțiuni. Invitația se adreseaza tuturor celor direct implicați in „lupta” cu astfel…