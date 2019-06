Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta o tanara in varsta de 20 de ani, din județul Dolj, care a plecat voluntar din sediul Facultații de Inginerie din cadrul Universitații „Lucian Blaga” din municipiul Sibiu, județul Sibiu, fara a mai reveni. Persoanele ce pot oferi informatii care…

„VIVE LA MUSIQUE!"- TURNEUL INTERNAȚIONAL STRADIVARIUS 2019 se dorește a fi un dialog intre muzica și dans, exprimat intr-o forma unica pentru Romania. HAI SA VA BUCURAȚI DE MUZICA!

- German Chancellor Angela Merkel declared herself impressed to have been this Thursday at the largest open-air ethnographic museum in Europe - the ASTRA Museum of Traditional Folk Civilization - where the European People's Party Summit took place, museum director Ciprian Stefan told AGERPRES. "Mrs.…

- In dimineața zilei de 10 aprilie a.c., in jurul orei 07.00, o conducatoare auto in varsta de 35 de ani, din municipiul Sibiu, a patruns pe DJ 106C de pe un drum lateral, a virat stanga fara sa acorde prioritate și a intrat in coliziune cu un autoturism condus regulamentar dinspre Sibiu, acesta din urma…

HAI LA MECI! HC Sibiu joaca luni, 8 aprilie, ultimul meci din acest sezon in fața propriilor suporteri. Handbaliștii sibieni primesc in etapa a 9-a a Diviziei A vizita formației CS Minaur Baia Mare. Partida va avea loc la Sala Transilvania, la ora 16:30.

SARBATOARE: Muzeul ASTRA organizeaza luni, 8 aprilie, ora 13, o lecție deschisa cu elevi din municipiul si din județul Sibiu. Evenimentul este organziat pentru a marca, astfel, Ziua Internaționala a Rromilor, iar tema aleasa este una interesanta, anume… limba rromani.

- Timp de trei saptamâni, în fiecare zi de școala, Greta Thunberg a protestat în fața Parlamentului Suedez pentru lipsa acțiunilor cu privire la încalzirea globala. De atunci, zeci de mii de elevi și studenți i s-au alaturat, inclusiv din București, Cluj, Iași și Sibiu. Tânara…

In județul Sibiu sunt 133 copii cu autism, dintre care 58 in Sibiu, 11 in Mediaș, ceilalți locuind in zone rurale. Demn de luat in seama, grupa de varsta 1-14 ani cuprinde peste 100 de copii.