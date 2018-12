Stiri pe aceeasi tema

- In prag de Sarbatori, oamenii incep sa se preocupe mai abitir ca niciodata de cat de aranjați sunt, pentru ca ziua festiva sa ii prinda pregatiți din toate punctele de vedere. Selfie-urile, individuale, cu iubitul/iubita sau cele de grup vor ieși bine sau nu vor fi facute deloc. In acest sens, barboșii…

- Autoritatile locale dau startul sarbatorilor de iarna. Primaria Municipiului Calarasi anunta deschiderea Oraselului copiilor – 2018, in centrul orasului, incepand cu seara zilei de 5 decembrie.

- Femeile fumatoare, cele care au diabet sau care sufera de hipertensiune prezinta un risc mai mare de infarct miocardic in comparatie cu barbatii aflati in situatii similare, indica rezultatele unui studiu efectuat in Marea Britanie, citat joi de Press Association. In cadrul cercetarii realizate la Universitatea…

- Sufrageria apartamentului in care locuiau Alexandru Gabriel Baiașu și tatal lui avea o biblioteca mare, dispusa pe doi pereți. Peste 4.000 de volume in total. Incendiul violent, care a urma explozia, le-a distrus pe toate. Unele au ramas așa, arse, in rafturi. In apartament miroase, inca, a scrum. Paradoxal…

- Claudia Romani a pus internetul pe jar in momentul in care s-a afișat intr-o ipostaza interzisa cardiacilor. Focoasa șatena a fost privita pe Instagram de oameni din toate colțurile lumii, caci formele ei apetisante au facut inconjurul globului.

- UPDATE Conform primelor informații, Beldeanu a facut accident vascular cerebral. Medicii spun ca acesta a suferit și o semi-pareza.UPDATE „Aurica Beldeanu a avut o stare de rau in biserica. A fost adus la Unitatea de Primiri Urgențe conștient, stabil hemodinamic și respirator și in…