- Subiect de zvonuri inca de la jumatatea anului trecut, Sony Xperia XA2 Ultra vine cu un design chiar mai invechit decat atat, da asortat cu dotari potrivite pentru noul an. Potrivit Sony, pozele selfie raman la moda si in 2018, motiv suficient pentru a echipa Xperia XA2 Ultra cu sistem dual-camera la…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Este vorba de un model Ceed III 2018 care urmeaza sa fie construit si pentru Europa in uzina din Slovacia. Conform primelor imagini vedem un Ceed III care ofera o linie optica traditionala marcii KIA, adica fara excese la capitolul design. Sub capota trebuie…

- Marina Voica este o cunoscuta cantareata de muzica usoara care parca intinereste la varsta de 81 de ani! Nu doar ca este cocheta si tine pasul cu trendurile actuale, dar si casa sa este decorata foarte frumos, in spiritul sarbatorilor.

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- Caștigatoarea sezonului patru iUmor a marturisit ca a fost fericita ca a caștigat acest sezon. Faptul ca l-a sarutat pe Mihai Bendeac, a facut-o sa devina cunoscuta, ba, mai mult, Ana-Maria a adaugat și o gluma despre acest lucru in momentul ei din finala, potrivit click.ro. “Am fost multumita, dar…

- Face ce face, dar cand vine vorba de iubite, Cezar Ouatu pare sa fie un adevarat campion. Iar de curand a ieșit la iveala ca ”Vocea” care a impresionat la Eurovision sau la alte concursuri de genul, se iubește cu o domnișoara de-a dreptul focoasa.

- Câstigatoarea celui de-al 4-lea sezon iUmor, show-ul de la Antena 1, este Ana Maria Calița, o actrita în vârsta de 27 de ani. Ea a primit un premiu de 20.000 de euro. Galeria Foto.

- Sezonul patru al celei mai indragite emisiuni de umor din Romania are un nou caștigator! Ana Maria Calița a cucerit duminica seara aplauzele și laudele juraților, dar, mai ales, a strans cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, astfel ca este marea caștigatoare ”iUmor” 2017 și a unui premiu…

- Un ziar local din județul Neamț a publicat imagini de la locul accidentului in care a fost implicat Petrișor Ruje, partenerul de dans și de scena al Andreei Balan, jurata de la „Te cunosc de undeva”. Va reamintim ca in urma coliziunii, un barbat de 60 de ani a decedat.

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea „Agenția VIP” despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate, pentru…

- Primele doua clasate in grupa a patra a Ligii 1 de baschet masculin, BC Athletic Constanta si Colegiul National Aurel Vlaicu Bucuresti, s au intalnit astazi, la Constanta, in derby ul etapei a saptea a campionatului.Victoria le a revenit oaspetilor, cu 74 69, pe sferturi 13 19, 11 26, 26 19, 24 5.BC…

- Imagini șocante filmate într-o școala din România. O profesoara esta batuta, împinsa, înjurata de catre elevii sai! Incidentul a avut loc la Școala Gimnaziala din comuna Poroschia din județul Teleorman. Profesoara este batjocorita și batuta de elevi, în sala…

- Dupa ultima vizita in Romania a Iuliei Vantur, au fost alimentate, fara voia ei, zvonurile care anuntau sfarsitul relatiei cu starul filmelor indiene, Salman Khan. Desi vedeta s-a afisat cu inel de diamante, primit de la iubitul ei, presa indiana scria ca starul de la Bollywood s-ar fi impacat cu fosta…

- Filmarile pentru Asia Express, reality show-ul care incepe in primavara, la Antena 1, sunt in plina desfasurare. Startul competitiei a avut loc in Vietnam. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri cu tot ceea ce tine…

- Revedere neașteptata pentru jurata Delia, pe scena "iUmor", duminica, de la ora 20.45, la Antena 1! Un coleg de la Conservator a facut-o sa retraiasca momentele amuzante din facultate. Violonistul...

- Acum ca majoritatea smartphone-urilor de top din 2017 sunt pe piata sau urmeaza sa fie disponibile in magazine in saptamanile urmatoare, privirile industriei se indreapta catre generatia urmatoare, scrie go4it.ro.

- A murit Stela Popescu, este vestea care a cutremurat intreaga Romanie. Cea mai importanta stea a teatrului romanesc a urcat la cer, iar astazi, la Teatrul Constantin Tanase, marea artista joaca cel mai dureros rol din cariera.

- Antonia Boanta a caștigat cea de-a noua ediție ”iUmor” din acest sezon și va merge in finala impreuna cu Doru Ivanov, Ana Maria Calița, Radu Bucalae, Ioana State, Cosmin Toba, Bobi Dumitraș, Paul Lungu și Matt Edwards.

- Veronica Gheorghe vine la Iumor și spune mai multe glume despre barbați. ”Ma face sa ma simt ca o gonflabila, mai ales cand fac dragoste cu el dimineața. Nu ma așteapta și el sa ma trezesc...”

- Soțul pirandei le-a ciordit hainele juraților de la iUmor și s-a urcat cu ele pe scena sa-și ia femeia. Dialogul dintre ei a starnit hohote de ras, dar și prezența scenica, bai baiatule, a fost de zile mari. Și n-am zis-o noi, ci... cei trei! ”Am ras din tot sufletul”, le-a zis Bendeac.

- Este vorba de un model de competitii care se numeste Citroen C3 R5 Rally Car 2018 si care urmeaza sa fie vazut incepand cu anul viitor pe circuitele din Europa. Citroen C3 R5 va folosi un motor de 1.6 litri turbo, iar resursele vor fi transmise prin interemediul…

- Fosta prezentatoare TV a facut publica o fotografie prin care si-a recunoscut noua relatie si, mai mult de atat, se pare ca are un nou tatuaj, scrie wowbiz.ro. Citeste si Vedeta cu cele mai lungi picioare se reface dupa divort. Imagini de senzatie cu Roxana Ciuhulescu dupa divort VIDEO…

- Matt Edwards a castigat cea de-a opta editie ”iUmor” din acest sezon si va merge in finala impreuna cu Doru Ivanov, Ana Maria Calita, Radu Bucalae, Ioana State, Cosmin Toba, Bobi Dumitras si Paul Lungu. Desi este pasionat de magie de o viata si exerseaza mereu, Matt Edwards a reusit sa sparga gheata…

- Calina Epuran, o actrița de 24 de ani din București, a parasit scena ”iUmor” complet transformata fața de cum a intrat. De la o ținuta infoiata pe roți și o capa de blana a trecut la rochia emblematica a actriței Marlyn Monroe, apoi la peruca artistei SIA și a incheiat numarul prin a o personifica pe…

- Paul Lungu a castigat cea de-a saptea editie ”iUmor” din acest sezon si va merge in finala impreuna cu Doru Ivanov, Ana Maria Calita, Radu Bucalae, Ioana State, Cosmin Toba si Bobi Dumitras.

- Ana Maria Calița a venit in emisiunea moderata de Mihai Morar la Antena Stars, motiv numai bun sa fie luata la intrebari cu privire la sarutul pe care Mihai Bendeac i l-a oferit pe scena iUmor.

- Toamna a venit cu o surpriza imensa pentru Mihaela Piteșteanu (42 de ani) din București. Ea a caștigat o superba mașina KIA cee‘d, marele premiu al campaniei Loncolor Kiar Pentru Tine! Exista momente cand viața unui om se poate schimba dintr-odata atunci cand primește un telefon. Cand o persoana iși…

- Adrian Cristea nu pierde vremea atunci cand e vorba de iubit! Fostul fotbalist a ”marcat” din nou, de data asta ”tinta” este o bruneta focoasa, pe nume Codruta. Relatia celor doi pare ca prinde avant, ”Printul” laudandu-se prietenilor cu noua cucerire.

- Alessandra Lațan, tanara ranita grav in accidentul din Balș, a murit, la doar 18 ani. S-a stins din viața la Spitalul Bagdasar Arseni din București, dupa 11 zile de coma. Chinuiți de durere, parinții au facut un gest de generozitate și au donat organele singurei fiice. Astfel, moartea violenta Alessandrei…

- Doi ani de la incendiul din clubul Colectiv. Spitalul de Urgența Floreasca va pastra mult timp in memorie imaginile din noaptea de 30 spre 31 octombrie 2015. Echipajele de la SMURD și de la Ambulanța aduceau permanent raniți pe targa, unii infașurați in folii pentru a le proteja arsurile de infecții.…

- Cu atat de multe zvonuri in jurul lui HTC U11 Plus, sunt slabe sanse ca telefonul sa nu existe intr-o forma sau alta in laboratoarele companiei taiwaneze. Cele mai noi informatii despre noul flagship HTC vin de pe Geekbench, care are telefonul deja listat sub numele de cod 2Q4D1 in baza sa de date,…

- Antonia, primele declarații despre fosta soție a lui Velea. Artista a vorbit sincer despre cum a inceput relația din ei, iar marturisirile interpretei i-a luat prin surprinde pe toți. Antonia a ținut sa precizeze ca daca Alex Velea ar fi avut o casnicie fericita, cel mai probabil intre ei nu se intampla…

- Adrian Mutu este, acum, in febra pregatirilor pentru momentul in care ii va jura credința, in fața lui Dumnezeu, frumoasei Sandra. Și, daca Sandra s-a pregatit temeinic pentru a straluci la cununia religioasa, nici Adrian nu s-a lasat mai prejos.

- Prezentatoarea de televiziune Ilinca Vandici se cununa religios duminica, 15 octombrie, cu Andrei Neacșu. Tot duminica are loc și botezul fiului lor, Zian. Ilinca Vandici și-a facut apariția intr-o rochie retro, spectaculoasa, la cele mai importante evenimente din viața ei, nunta și botezul baiețelului…

- In urma cu doar o luna, oficialii anuntau ca Ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil, insa sarcina este una destul de dificila, avand in vedere greturile, sau Hyperemesis Gravidarum, o afectiune rara in cazul viitoarelor mame. De altfel, aceste probleme au si impiedicat-o pe…

- E tanara, frumușica foc și cu un simț al umorului rafinat. Deși a marturisit ca nu a mai facut niciodata stand-up, pana acum, tanara a intrat pe scena increzatoare in sine și a reușit sa-i impresioneze pe jurați.

- Dupa catastrofa produsa de Gabi trebuia sa rasara soarele și pe strada juraților iUmor. Ioana State, o tanara fara nicio experiența in domeniul umoristic a produs surpriza placuta a serii, cu glume despre și cu limba romana

- O cantareata cunoscuta din Marea Britanie s-a casatorit in mare secret cu barbatul iubit. Ceremonia in cadrul careia cei doi au devenit sot si sotie a avut loc intr-un cadru de poveste. Cei doi au decis sa-si uneasca destinele la doar trei luni dupa ce artista a suferit un avort spontan care a intristat-o…

- Noi fotografii cu ce au gasit echipele SWAT in momentul in care au intrat in camera de hotel a autorului masacrului din Las Vegas au fost publicate la doua zile de la tragedie. Pe langa cele 23 de arme, autoritatile au descoperit o camera video montata pe un carucior de serviciu. Cu ajutorul ei, barbatul…

