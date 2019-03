Băuturile fierbinţi cresc riscul de a dezvolta cancer esofagian Bauturile fierbinți cresc riscul de cancer esofagian se arata intr-un studiu recent care a fost realizat pe 50.000 de persoane, cu varste cuprinse intre 40 și 75 de ani. Studiul publicat in International Journal of Cancer a fost realizat in decurs de 13 ani, din 2004 și pana in 2017. Acesta a analizat obiceiurile de a bea a 50.045 de persoane care locuiau in nord-estul Iranului. In aceasta perioada au fost identificate 317 noi cazuri de cancer esofagian, conform Digi24 . Cercetatorii au aflat ca un consum zilnic de 700 ml de ceai la o temperatura de 60°C sau mai ridicata crește cu 90% riscul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

