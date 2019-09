Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a fost colaborator al fostei Securitati. Decizia nu este definitiva. In vremea cand era student la Institutul de Marina, Basescu ar fi dat note informativwe despre cetateni straini si colegi, dar sustine ca nu stia…

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti au decis vineri ca fostul presedinte Traian Basescu a colaborat Securitatea. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel la ICCJ in 15 zile.Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii…

- Din facsimilul prezentat de Radu Cristescu pe Facebook nu reiese daca suma era primita de Basescu lunar sau era doar un fel de "bonus pentru cheltuieli neprevazute". Radu Cristescu a lansat un nou atac asupra lui Traian Basescu, dupa ce fostul presedinte al Romaniei s-a aparat in dosarul cu CNSAS in…

- Radu Cristescu a comentat pe pagina personala de Facebook documentul Securitații care il contrazice pe Traian Basescu. Fostul președinte nu doar ca a menționat ca menționat ca nu a știut ca Contrainformațiile Militare fac parte din Securitate, dar a adaugat ca nu a fost platit. In document…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, ca niciun student de la Institutul de Marina nu se ducea la ofiterul de contrainformatii, ci era chemat. Traian Basescu a fost...

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti, ca niciun student de la Institutul de Marina nu se ducea la ofiterul de contrainformatii, ci era chemat. Traian Basescu a fost prezent la CAB unde s-a judecat procesul in care CNSAS a solicitat instantei stabilirea…

- Fostul președinte Traian Basescu a cerut joi in sala de judecata, la Curtea de Apel București, in dosarul „Petrov” in care CNSAS il acuza ca a colaborat cu Securitatea, sa fie supus unui interogatoriu al judecatorului.Curtea a admis cererea și s-a trecut la ascultarea lui Basescu. Judecatorul…

- Desi nu sunt un fan al presedintelui, trebuie sa recunosc faptul ca Traian Basescu va ramane in istoria Romaniei si pentru cateva lucruri bune. Nu este vorba despre condamnarea publica a comunismului si a Securitatii, ci despre dosariada. Cum, necum,...