Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat la Romania TV ca procurorul care a preluat in mod brutal fetita de 8 ani din Baia de Arama ar trebui sa demsioneze, pentru ca nu-i negociabil ce a facut.

- Traian Basescu a vorbit, in urma cu puțin timp, la Romania TV, despre cazul fetiței din Mehedinți și despre procurorul care a luat-o forțat din casa.Vezi aici DENUNȚUL formulat impotriva procurorului de la Curtea de Apel Craiova (.pdf) "Eu cred ca doamna procuror trebuie sa demisioneze…

- Circa 150 de persoane din Baia de Arama protesteaza, duminica, la Craiova in semn de nemultumire fata de decizia Curtii de Apel din localitate prin care s-a incuviintat adoptia Sorinei, fetita de opt ani, de catre o familie de romani care locuieste in SUA. Aceasta este cea de-a treia zi in care locuitori…

- Inițial, oamenii s-au strans in fața primariei din Baia de Arama, județul Mehedinți. Dupa aproximativ doua ore, aceștia s-au pus in mișcare catre Craiova, acolo unde se crede ca fetița este alaturi de familia adoptiva. Dupa mesaje de susținere a Sorinei, oamenii au inceput sa scandeze impotriva corupției. …

- Cateva zeci de oameni s-au strans duminica dimineata in fata Primariei din localitatea Baia de Arama, din judetul Mehedinti. Acestia au anuntat ca vor pleca in jurul pranzului spre Craiova, cu un autocar. „Mergem sa o vedem pe Sorina, sa vedem daca e bine", a spus unul dintre participantii la protest.…

- Cateva zeci de oameni s-au strans, duminica dimineața, in fața Primariei din localitatea Baia de Arama, județul Mehedinți, și anunța ca vor pleca cu un autocar spre Craiova. Ei sunt nemulțumiți de modul in care au acționat autoritațile in cazul fetiței de 8 ani care a fost luata cu mascații din casa.Cateva…

- Tatal adoptiv al Sorinei, fetița de 8 ani care a fost luata cu mascații din familia fostului asistent maternal care a avut-o în grija câțiva ani, spune ca el și soția sa au luat decizia de a adopta un copil din România în urma cu patru ani și ca a urmat toți pașii impuși de lege.…

- O fetița de 8 ani a fost luata astazi cu forța de la familia care o avea în plasament din orașul Baia de Arama (Mehedinți). Sorina a fost luata de o familie din Craiova, stabilita în SUA, care a obținut adopția acestuia.