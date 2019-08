Stiri pe aceeasi tema

- Protestul din Piata Victoriei este autorizat de la ora 17.00 la ora 22.15 si se vor institui filtre la toate intrarile. Mai multe evenimente de protest au fost create pe Facebook pentru ziua de sambata. Astfel, Primaria Capitalei a aprobat o manifestatie pentru 10 august 2019, in Piata Victoriei, aceasta…

- Piața Victoriei – 10 august 2018 (foto:www.europafm.ro) Proteste masive sunt anunțate pentru sambata, 10 august, in toate marile orașe din țara, pe rețelele de socializare fiind create zeci de evenimente in acest sens, noteaza Hotnews . Manifestația va avea loc in Piața Victoriei, incepand cu ora 16.00,…

- Dan Barna, candidatul USR la alegerile prezidențiale, susține ca declarația atribuita lui, cum ca daca ar fi fost președinte, tragedia de la Caracal n-ar fi avut loc, i-a fost „scoasa din context”. Dan Barna a revenit cu explicații pe Facebook, pentru a lamuri ce a vrut sa spuna și ce s-a ințeles. „Evident,…

- "Vreau sa clarific o afirmație care a fost scoasa din context dupa emisiunea la care am participat aseara la TVR. Evident, nu cred ca daca aș fi președinte nu s-ar mai intampla nicio nenorocire in Romania, dar cred ca președintele, care conduce CSAT-ul, se poate asigura ca instituțiile care se ocupa…

- ”Tot mai multi romani pleaca si se stabilesc in afara granitelor. Plecarea oamenilor este cea mai mare drama nationala din ultimii 30 de ani, iar ultimele statistici nu sunt deloc imbucuratoare. Romania ramane o tara de emigrare, cu cea mai mare rata de cresterea anuala a populatiei din diaspora…

- "Autoritațile de la București tocmai au primit nota doi de la GRECO dupa ce Romania a implementat o singura recomandare din cele cinci formulate de experții GRECO in raportul ad-hoc de anul trecut. Ca urmare a publicarii raportului GRECO - sub presiune publica, nu pentru ca actualul Guvern…

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, va fi prezent la mitingul Alianței 2020 USR PLUS care va avea loc vineri, 24 mai, din București. Este ultima actiune de campanie a Aliantei, care anunta ca acest miting va fi diferit fața de mitingurile clasice ale vechilor partide politice, pentru…

- Un protest de susținere pentru companiile Uber și Bolt a fost creat pe o rețea de socializare. Internauții sunt intrebați daca doresc sa participe la evenimentul care a fost programat pentru duminica, 19 mai, de la ora 15:00, in Piața Victoriei din București. ”Am creat acest eveniment , pentru…