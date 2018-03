Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.Reprezentantii Politiei Brasov au anuntat ca un barbat a fost injunghiat,…

- Potrivit Politiei Brasov, conflictul a avut loc in strada, in centrul Brasovului. Un trecator a sunat la 112 si a anuntat ca un barbat a fost injunghiat. Citeste si Femeie injunghiata in strada de iubitul gelos. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida "Evenimentul a fost semnalat de…

- Cercetat pentru furt calificatLa data de 7 martie a.c., ora 8.30, polițiștii au identificat un barbat, de 52 ani, din comuna Suraia, banuit ca in cursul nopții ar fi patruns prin efracție in locuința unui barbat, de 56 ani, din aceeași localitate, de unde ar fi sustras mai multe bunuri. In urma…

- Un barbat in varsta 44 de ani, din Braila, agent de paza la Spitalul de Psihiatrie, a sunat la numarul de urgenta 112. Acesta a reclamat faptul ca a fost injunghiat cu un cutit tip briceag, in zona fetei, de catre un barbat, informeaza Antena3.ro. La fata locului au intervenit politistii si au stabilit…

- Mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni cu nereguli in trafic.Astfel, la data de 4 martie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Rurala Cogealac au depistat un barbat, in varsta de 29 de ani, din localitatea Cogealac, judetul Constanta, care a condus…

- Dupa oribila crima ce a avut loc la Slatina, Sorina Pintea, Ministrul Sanatații, a luat masuri urgente pentru situatia data. Ea a explicat ca a trimis o echipa in municipiu pentru a clarifica in ce circumstante a avut loc tragedia.

- Un individ este cautat și la aceasta ora de politistii din Craiova dupa ce, vineri seara, a intrat intr-o agentie de pariuri din oras si, sub amenințarea unui pistol, a reusit sa fure și sa fuga cu suma de 7.000...

- Tanarul din Gorj injunghiat de un prieten, la beție, a murit. Un tanar din Targu-Jiu, județul Gorj, si-a injunghiat un prieten in inima, in urma cu doua saptamani, apoi l-a filmat in agonie. Cristi Dumitru (FOTO), cunoscut ca Pascolo, era internat in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu, inca din…

- Poveste de groaza joi dimineata la Focsani! Un barbat de 54 de ani a incercat sa-si omoare sotia, apoi s-a urcat in masina si a provocat un accident rutier in urma caruia si-a pierdut viata. Potrivit anchetatorilor, individul, angajat al camerei de comert din Focsani, si-a atacat dimineata sotia in…

- Un tanar din Targu-Jiu a fost arestat preventiv dupa ce si-a injunghiat in zona inimii un prieten, alaturi de care bause, dupa care l-a filmat cum se tavalea pe jos, imaginile fiind publicate pe o retea de socializare. Agresorul a sunat apoi la 112 si a anuntat ca si-a injunghiat prietenul.

- Scene șocante au avut in judetul Gorj. Un tanar si-a injunghiat prietenul cu sabia dupa ce s-au certat pentru o femeie. Agresorul si-a filmat apoi victima agonizand. Atacatorul a fost arestat.Cei doi tineri au petrecut impreuna acasa la unul dintre ei pana cand au ajuns la o discutie despre…

- Un barbat de 70 de ani a anuntat la Politie disparitia fiului sau, de 39 de ani. Acesta plecase sa munceasca in strainatate, insa nimeni nu mai stie nimic de el, iar familia nu l-a putut contacta pentru ca are telefonul inchis.

- Un barbat de 45 de ani din Capitala a fost injunghiat de un individ de 64 de ani, in urma unui conflict iscat intre cei doi in timp ce se aflau intr-un local din Chisinau. Potrivit oamenilor legii, agresorul fiind in stare de ebrietate a ieșit la terasa localului si i-a aplicat victimei mai multe lovituri…

- In luna octombrie 2017, un barbat a despus o sesizare la Poliția Municipiului Sfantu Gheorghe prin care relata faptul ca persoane necunoscute și-au insușit porofelul pe care acesta l-ar fi pierdut in proximitatea unui supermarket din oraș. In urma investigațiilor efectuate pana la acest…

- Politistii din Buzau, cu sprijinul Biroului SIRENE din cadrul Politiei Romane, au depistat un barbat cautat de autoritatile din Italia, pentru trafic de persoane si sclavie.La data de 12 februarie a.c., politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au depistat un barbat, de 41 de ani,…

- Politistii din cadrul Serviciului Investigatii Criminale au depistat pe strada Traian, din municipiul Constanta, un tanar, de 20 de ani, din localitatea Cobadin, judetul Constanta, pe numele caruia Judecatoria Constanta a emis masura internarii pe o perioada de 5 ani intr un centru de detentie, pentru…

- Un barbat in varsta de 60 de ani si-a pierdut viata, vineri dimineata, in urma unui incendiu care a avut loc in locuinta acestuia, din centrul Brasovului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Ieri 31 ianuarie 2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii au identificat…

- Pe numele lui Horea Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj, a lui Vasile Pogacean, om de afaceri, si a lui Ioan Bene, om de afaceri, au fost emise mandate de executare a pedepsei cu inchisoarea. Primii doi au fost dusi in cursul zilei de miercuri, 31 ianuarie, la Penitenciarul Gherla,…

- Un barbat, de 48 de ani, din Turda, judetul Cluj, care locuiește in Italia, nu a mai luat legatura cu familia din cursul lunii martie 2017. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati gratuit 112 pentru a anunta imediat Politia! Politia a fost sesizata cu privire la faptul ca HADAREAN ADRIAN-GABRIEL, de 48…

- In 2012, un barbat arestat preventiv demonstra cat de usor se poate evada din Centrul de Retinere si Arest Preventiv al IPJ Bacau. Inculpatul s-a ales cu un nou dosar penal, iar IPJ a luat masuri sporite de siguranta. F.P. (35 de ani) a fost trimis in judecata, in 2016, pentru infractiunea de evadare,…

- Un agent de politie din Iasi a fost spitalizat, duminica, dupa ce a fost injunghiat de un barbat, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Iasi, Anca Vijiac. Potrivit sursei citate, politistul in varsta de 33 de ani se afla in timpul liber intr-un club din Iasi, unde ar…

- O femeie a fost injunghiata de sotul ei chiar langa o gradinita din sectorul 2 al Capitalei. Femeia a fost urmarita de partener si cand a ajuns in apropierea gradinitei, acesta a atacat-o si a injunghiat-o. Victima a fost gasita de medicii de pe ambulanta in stare grava. Medicii sositi la fata locului…

- Un scandal izbucnit în fața clubului LUV din Constanța s-a încheiat doar dupa intervenția polițiștilor. Un barbat de 32 de ani se afla sub control judiciar dupa ce a amenințat cu pistolul un tânar de 18 ani. Asta dupa ce doi petrecareți i-au furat fratelui sau un Mercedes parcat…

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- Un om de afaceri italian a injunghiat mortal un barbat, cetatean roman, vineri, intr-un apartament din zona Alba Iulia din Capitala, italianul fiind dus la audieri. Conform unor surse judiciare, italianul a fost preluat de barbat de la Aerportul "Henri Coanda" si au mers impreuna in apartamentul din…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- La data de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, de 50 de ani, cu privire la faptul ca, a fost apelata pe telefonul fix, de un barbat, care s a recomandat a fi fiul acesteia, spunandu i ca a fost implicat intr un accident,…

- A fost prins suspectul in cazul celor doi copii agresati in lift Nu o sa va vina sa credeti cine este! Barbatul care ar fi agresat vineri dimineata doi minori, intr-un lift al unui bloc din cartierul Drumul Taberei, este agent al Brigazii Rutiere. Barbatul in varsta de 45 de ani ar fi fost recunoscut…

- Un tanar de 26 de ani a fost injunghiat, joi seara, in zona stației de metrou Politehnica din Capitala. Este vorba de un tanar de 26 de ani care a fost injunghiat in zona coastelor. UPDATE 20.22: Situația tanarului injunghiat a fost clarificata. Polițiștii susțin ca altercația in care a fost acesta…

- Astazi, in centrul orașului Comrat, in jurul orei 13.00, un tinar a cazut de pe un panou publicitar. El se afla acolo pentru a inlocui un banner. Vestea a fost comunicata in rețelele sociale de catre utilizatorul Piotr Nikolaevici. „Care este starea acestui om nu știu”, a scris martorul ocular. Panoul…

- Metoda Accidentul face noi victime la Constanta. Doi octogenari au fost contactati pe telefonul fix de suspecti care au cerut diverse sume de bani. Daca un barbat de 80 de ani a realizat ca este victima unor infractori si nu a picat in plasa acestora, o femeie de 82 de ani din Constanta le a oferit…

- Un barbat suspectat de viol este cautat de poliție. Acesta a fugi cu un taximetru din zona Kaufland / Maraști. ”In noaptea de 1 ianuarie ora 4:40 - 5:00 acest barbat a fost vazut in zona Kaufland / Marasti. E posibil sa fi luat un taxi de pe strada Bucuresti…

- S-au intalnit la gara auto, au mers in magazin și au cumparat bautura, au baut la domiciliul victimei, dupa care a urma ceea ce a surprins-o chiar pe victima. Acum poliția il cauta peste tot.

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de furt si furt calificat, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala, potivit IPJ…

- Polițiștii Secției 4 Poliției Rurala Prundeni impreuna cu cei din cadrul Poliției municipiului Dragașani au reținut, in data de 26 decembrie, un barbat de 40 de ani, banuit ca și-a agresat fizic concubina și l-a injunghiat pe fratele acesteia in ...

- Un bodyguard din Baia Mare a fost injunghiat de un barbat. Atacatorul este cautat de poliție, dupa ce aceasta a fugit de la locul incidentului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, lovire sau alte violențe. Un bodyguard dintr-un local din Baia Mare a fost injunghiat de un barbat…

- Un tanar de 17 ani a fost injunghiat, marti seara, in cartierul de blocuri ANL Constantin Brancusi, de un barbat in varsta de 44 de ani, in scara unui bloc. Agresorul a fost retinut, iar minorul este internat la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.

- Un barbat din orasul prahovean Slanic a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti dupa ce a fost injunghiat in abdomen. Agresorul a fost prins de catre un echipaj de jandarmi la scurt timp dupa producerea faptei. Acesta a fost retinut si urmeaza sa fie prezentat instantei cu…

- Un tanar din județul Vaslui este cautat de polițiști de aproape 24 de ore dupa ce și-a bagat mama și sora in spital. Agresorul a sunat la numarul de urgența 112 dupa ce și-a batut membrii familiei și a spus ca se sinucide. Polițiștii vasluieni desfașoara ample acțiuni de cautare a unui tanar care este…

- Dupa ce si-a umplut victima de sange, agresorul a sunat la 112 sa ceara ajutor. Barbatul i-a anuntat pe urgentistii din dispecer ca l-a injunghiat pe tanarul ranit de 20 de ori si ca, intre timp, acesta a si murit. Un echipaj de la Politie care s-a deplasat la locul solicitarii a constatat ca victima…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica, ramane in Penitenciarul Aiud. Carabulea și-a retras luni, la Tribunalul Alba, contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Aiud care, luna trecuta, i-a respins ca „inadmisibila” cererea de…

- Un barbat a fost adus in soc hemoragic cu elicopterul SMURD la un spital din Iasi, cel care a sunat la 112 fiind chiar atacatorul care a spus ca ar fi aplicat 20 de lovituri de cutit.Incidentul s-a petrecut, luni, la un bar din localitatea ieseana Coarnele Caprei, dupa un scandal iscat intre…