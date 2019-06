Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 21 de ani acuzat, impreuna cu fratele lui, ca a omorat in bataie un batran din Bistrita pentru 100 de lei si un telefon mobil s-a sinucis, in noaptea de duminica spre luni, in Arestul Inspectoratului de Politie Bistrita-Nasaud. Tanarul care era recidivist si a fost eliberat in luna septembrie…

- Conducerea Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Brașov a deschis o ancheta interna, dupa ce un polițist s-a batut cu un șofer de autobuz și cu un alt barbat, în incinta RAT Brașov, în urma unui scandal în trafic. Potrivit Poliției Brașov, polițistul cercetat are…

- Potrivit Poliției Brașov, polițistul cercetat are 43 de ani și se afla in timpul liber. „Pe raza municipiului Brașov a avut loc o altercație in trafic intre un barbat care conducea un autoturism și un șofer de autobuz, urmata de agresiune fizica in incinta unei autobaze intre cei doi conducatori…

- Un tanar din județul Maramureș a fost reținut de polițiști și risca sa ajunga dupa gratii, dupa ce, in noiembrie anul trecut, a patruns intr-o locuința din orașul Beclean de unde a furat bunuri, bani, dar și un card bancar. Acesta a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Dupa aproximativ…

- In data de 06.05.2019, in jurul orei 08:30, politistii au fost sesizați de catre personalul medical al Spitalului Municipal Lupeni despre faptul ca la urgența spitalului s-a prezentat o femeie de 67 de ani, care a declarat ca a fost victima unui accident rutier. Victima a fost transportata…

- Politistii timișeni au depistat, un barbat, de 48 de ani, condamnat la inchisoare. Politistii din cadrul Secției 2 Rurale Sacalaz, au desfasurat activitati de localizare, depistare și reținere a unui barbat de 48 de ani, urmarit național și condamnat la 1 an și 4 luni de inchisoare. Pe numele acestuia,…

- Un barbat cu mandat european de arestare, pentru comiterea de infractiuni contra proprietatii in Germania, a fost depistat de politistii, la Sebes. La data de 1 aprilie 2019, politistii Compartimentului Urmariri din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Alba, sprijiniti de un politist…