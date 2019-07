Bancul zilei: Oboseală extremă O tanara se plange de o slabiciune permanenta resimtita de un an incoace.

- Serviciul va solicita prea mult? intreaba medicul.

- Nu, am un serviciu usor.



- Atunci va obosesc copiii?

- Nu, n-am copii.

- Hmm... Cat de des faceti sex?

- De trei ori pe zi.



- Atunci acesta-i motivul oboselii dv. permanente. Va sfatuiesc ca macar duminica sa luati o pauza.

- Nu pot domnule doctor. Duminica vine acasa sotul meu.

