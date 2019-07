Bancul zilei: Nunta de argint Dupa 25 de ani de casatorie, intr-o zi mi-am privit sotia si i-am spus:- Iubito, acum 25 de ani stateam cu chirie, aveam o masina ieftina, dormeam pe o canapea si ne uitam la un televizor cu ecran de 14` alb-negru, dar in fiecare noapte adormeam alaturi de o blonda sexy de 25 de ani. Acum avem o casa mare, o masina buna, un pat mare... Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Un barbat statea pe veranda cu sotia sa. La un moment dat, spune: "Te iubesc!" Sotia raspunde: "Vorbesti tu... sau berea din tine?" Barbatul: "Eu vorbesc... cu berea"

- Un tata își aduce aminte ca e ziua fiicei sale. Intra într-un magazin de jucarii și o întreaba pe vânzatoare:- Cât costa papușa Barbie din vitrina?- Avem: Barbie la gimnastica - 19,95 euro, Barbie jucând volei - 19,95 euro, Barbie la cumparaturi - 19,95…

- Un urs batran ii zice colegului mai tanar:- Ma, ești imberb, asculta la mine! Cand vrei sa mananci oameni, nu te duci pur și simplu la cort, iei omul și il mananci! Nu se face așa...- Dar cum sa fac, șefu? - Mai puștane, asculta la mine. Intai și intai, te ivești pe dupa copac...

- In cadrul unui experiment sociologic, unei grupe de 50 de oameni in care erau in mod egal femei și barbați i s-a dat un text și insarcinarea sa așeze in cadrul acelui text o virgula.Textul era: "Daca barbatul ar ști realmente valoarea pe care o are femeia...

- - Medicul meu a insistat sa trec pe la dumneavoastra, spuse pacientul catre psihiatru. Dumnezeu știe de ce, caci eu am o casnicie fericita, o slujba sigura, mulți prieteni, n-am griji... - Hm, spuse psihiatrul, luându-și carnetul de notițe. Și de când ai senzația asta?

- Iepurasul de Paste, mare vedeta in aceste zie, este invitat cu sotia in emisiunea lui David Copperfield. Magicianul scoatea zeci de iepurasi dintr-un joben. Iepurasul se uita uimit si ii zice sotiei: - N-a fost rau deloc, dar sa stii ca metoda noastra e mai buna.

- Un tip merge la Minister sa caute de lucru. Cel care ii ia interviul il intreaba:- Ai facut armata?- Da, raspunde omul. Am fost in Afganistan timp de 2 ani.- Bun, asta iți va aduce niște puncte suplimentare, zice angajatorul.- Ai fost ranit sau ceva de genul asta?- Da, zice omul, o grenada a cazut langa…

- Jean de la Craiova este un familist convins. Artistulse pregatește sa aniverseze 25 de ani de casatorie. Jean de la Craiova este casatorit cu Paula. Anul acesta, artistul și partenera sa de viața implinesc 25 de ani de cand formeaza o familie. jean de la Craiova a marturisit ca vrea sa faca nunta…