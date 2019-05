Bancomat aruncat in aer si pradat, in Capitala. Anchetatorii, pe urma hotilor

Stiri pe aceeasi tema

- O explozie a avut loc, luni dimineața, la un bancomat de pe bulevardul Theodor Pallady, din Bucuresti. Aparatul a fost distrus in totalitate. Anchetatorii iau in calcul posibilitatea ca deflagratia sa fi fost provocata de persoane care au comis un jaf.

- Anchetatorii incearca sa puna cap la cap informatiile pe care le aduna pentru a elucida conditiile in care a sfarsit o femeie in varsta de 46 de ani. In prima faza trebuie spus ca, dupa ce au fost alertati telefonic, prin sistemul 112, despre faptul ca a fost gasita o femeie care avea nevoie de […]…

- "Romania, trezeste-te!" și "Toti pentru justitie" sunt printre mesajele scrise pe pancarte de romanii care au protestat sambata seara in Capitala și in cateva orașe din țara. Oamenii și-au strigat nemulțumirile fața de modificarile aduse legilor justiției.

- Vremea se schimba din nou, iar precipitatiile isi vor face simtita prezenta in cateva zone din tara, incluciv in Bucuresti. Meteorologii au facut publica o prognoza realizata special pentru Capitala, anuntand cum ar urma sa arate vremea, miercuri, in intervalul orar 06-20. Astfel, locuitorii Capitalei…

- Imagini ingrozitoare au fost surprinse intr-un tramvai din Bucuresti, luni. O tanara care a urcat cu un pui de ciobanesc german in lesa i-a socat pe oameni. A inceput sa isi bata patrupedul cu pumnii.

- Dupa o zi de luni cu mult soare in Capitala si temperaturi de primavara autentica, vremea se va schimba radical, din cate au anuntat meteorologii. Si nu doar in Bucuresti, ci la nivelul intregii tari. Din seara zilei de 11 martie incepand, de la ora 21, si pana marti la ora 11, va fi in […] Vremea schimba…

- Manifestanti, printre care si protestatarul Marian Morosanu, poreclit „Ceausescu”, au mers, marti seara, in fata Ministerului Justitiei dupa ce Executivul a modificat prin ordonanta de urgenta legile justitiei si au aruncat cu ketchup pe pereti, in semn de protest. Oamenii prezenti in fata ministerului…