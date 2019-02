Stiri pe aceeasi tema

- Premierul rus Dmitri Medvedev a anuntat luni ca Rusia investeste aproximativ 310 miliarde de ruble (4,7 miliarde de dolari) pentru dezvoltarea infrastructurii in regiunea Crimeea, relateaza agentia DPA. ''Trimitem aproape jumatate din suma respectiva deja in acest an'', a declarat Medvedev in cadrul…

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…

- De altfel, potrivit Global Financial Integrity, in ultimii zece ani, Deutsche Bank a platit amenzi in valoare de aproximativ 18 miliarde de dolari pentru schemele financiare dubioase pe care le-a efectuat. Rezerva Federala a Statelor Unite investigheaza acum rolul jucat de Deutsche Bank intr-o schema…

- Banci, asiguratori și companii financiare intenționeaza sa transfere active in valoare de 1.000 de miliarde de dolari din Marea Britanie catre restul Europei, pe masura ce incertitudinile legate de Brexit capata amploare, arata un studiu realizat de EY, citat de Bloomberg.Firma de consultanța…

- Nationalele de handbal feminin ale Frantei si Muntenegrului au obtinut victorii, joi, in primele meciuri din grupa principala I, la Campionatul European. Romania, liderul grupei a II-a, va debuta in aceasta faza duminica, in compania Olandei, informeaza Mediafax.Rezultatele inregistrate joi…

- Republica Centrafricana s-a imbogațit peste noapte, cel puțin pe hartie. Evenimentul a avut loc dupa ce banca de stat a Rusiei, VTB, a raportat ca a imprumutat statului african 12 miliarde de dolari. Mai apoi,...

- Eroare de miliarde, produsa de o banca de stat din Rusia. Din greseala a transferat 12 miliarde de dolari Republicii Centrafricane. Suma depaseste de sase ori productia anuala a fostei colonii franceze.

- Banca franceza Societe Generale a fost amendata in Statele Unite cu o suma totala de 1,34 miliarde de dolari pentru incalcarea legislatiei referitoare la sanctiuni, relateaza MarketWatch, conform news.ro.Banii vor merge la Departamentul de Justitie, Biroul pentru Controlul Activelor Straine,…