Bal Mascat de Giuseppe Verdi, reprezentatie in memoria tenorului Cornel Stavru pe scena Operei Nationale Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa Andrei, in colaborare cu Descemer Bueno, a urcat pe primele locuri in topul Trending din Spania, Italia, Germania, Franta, UK etc. CAMARERO ocupa primul loc in Romania! Cum era asteptat, Andra atinge performante mari cu noul single. In mai putin de 2 zile, single-ul „Camarero” a ajuns in topurile…

- Compania cu sediul in Luxemburg, responsabila pentru aproximativ 6% din otelul produs pe plan mondial, a precizat ca va reduce productia la facilitatile sale din Dunkirk (Franta) si Eisenhuettenstadt (Germania). De asemenea, productia va scadea la fabricile sale din Bremen (Germania) si Asturias…

- Sase politisti romani, misiune in premiera in Cehia Foto: politiaromana.ro Sase politisti români se afla în misiune de suport operativ în Cehia, din aceasta luna si pâna în iulie. Misiunea este o premiera si se desfasoara la solicitarea partenerilor cehi. …

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a lansat ”Ghidul de calatorie pentru Sarbatorile Pascale 2019” care contine recomandari utile in cazul calatoriilor in afara granitelor Romaniei, precum si un set de informatii de interes pentru cele mai frecventate destinatii turistice din aceasta perioada, respectiv:…

- O celebra replica folosita de Jean-Paul Sartre in piesa lui de teatru "Huis clos" ("Cu usile inchise") - "L'enfer, c'est les autres" ("Infernul sunt ceilalti") - se aplica de minune pe drumurile din Europa, unde excesul de incredere si autosatisfactia domnesc in randul soferilor, potrivit…

- Romania ocupa pozitia 15 in Uniunea Europeana (UE) la autoturismele noi inmatriculate, in primul trimestru al acestui an, cu 35.836 de unitati, o crestere cu 25,1% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cea mai buna evolutie din UE, conform datelor furnizate ieri de ACAROM, potrivit Mediafax. In…

- Doi brașoveni au ramas fara mașini și s-au ales cu dosar penal, dupa ce au fost obligați sa-si depuna autoturismele abia cumparate, in custodia Politiei. Un barbat in varsta de 60 ani s-a prezentat la Registrul Auto Roman (RAR) Brașov pentru a i se omologa si elibera cartea de identitate pentru un vehicul.…

- Sasha Lopez, unul dintre cei mai de succes DJ si producatori din industria muzicala autohtona, lanseaza astazi un nou single: „The Blame”. Cu un istoric ce include peste 10 ani de hit-uri internationale, doua discuri de aur si prezente in topuri din tari precum Japonia, Spania, Italia, Germania, Canada…